Kidzapalooza 2027 ya tiene su programación confirmada. Topa, Panam y Circo y Piñón Fijo encabezarán el festival para toda la familia que se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, en el marco de una nueva edición de Lollapalooza Argentina.
Con escenario propio, música en vivo, juegos y actividades para los más chicos, Kidzapalooza volverá a ser uno de los espacios más esperados del festival.
La conducción estará a cargo de Rudy Güemes, quien acompañará a los mini fans durante las tres jornadas.
Kidzapalooza 2027: quiénes se presentarán en el festival
La grilla de esta edición tendrá como principales figuras a Topa, Panam y Circo y Piñón Fijo, tres referentes del entretenimiento infantil que atraviesan generaciones y prometen hacer cantar y bailar a grandes y chicos.
La programación también incluirá a Soy Muni, Nilocos, PJ Kids, Kidza Boom, ¡Qué lío, Hugo!, Sin Julepe, Arjaus Crew, Rockn’ Learn Band, Eudamon Band, School of Rock y Enrulate con Brian.
El lineup completo de Kidzapalooza 2027:
- Topa
- Panam y Circo
- Piñón Fijo
- Soy Muni
- Nilocos
- PJ Kids
- Kidza Boom
- ¡Qué lío, Hugo!
- Sin Julepe
- Arjaus Crew
- Rockn’ Learn Band
- Eudamon Band
- School of Rock
- Enrulate con Brian
Host: Rudy Güemes.
Qué es Kidzapalooza y qué actividades habrá en Lollapalooza Argentina 2027
Kidzapalooza es el espacio de Lollapalooza Argentina especialmente diseñado para que los chicos puedan disfrutar de sus primeras experiencias en un festival. Con una propuesta que combina música, arte y entretenimiento, invita a compartir una jornada en familia y acercarse a distintos universos artísticos.
Además de los recitales, habrá juegos y talleres para que los más pequeños puedan crear, experimentar y divertirse entre show y show.
La propuesta también reúne a distintas generaciones frente al escenario. Topa, Panam y Piñón Fijo son artistas que acompañaron la infancia de miles de chicos y que hoy convocan tanto a sus seguidores más pequeños como a los adultos que crecieron con sus canciones.
Cuándo es Kidzapalooza 2027 y dónde se realiza
Kidzapalooza tendrá lugar el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro, como parte de Lollapalooza Argentina 2027, presentado por Personal.
El festival principal tendrá entre sus figuras a Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI y David Guetta, entre otros artistas.
Cuánto cuestan las entradas para Kidzapalooza 2027
El acceso a Kidzapalooza es gratuito para los menores de 10 años, siempre que estén acompañados por un adulto responsable que tenga su entrada para Lollapalooza Argentina.
Para ingresar, los chicos deberán contar con una acreditación previa. Los tickets para el festival se venden exclusivamente a través de AllAccess.com.ar.