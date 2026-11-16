Nicki Nicole compartió detalles de su próximo álbum, “Jazmines para Ti”, y reveló el proceso creativo que dio forma a este nuevo proyecto musical. A través de un vivo en YouTube, la artista contó la historia detrás del disco, explicó sus principales conceptos y adelantó cómo estará organizado.

Durante la transmisión, la cantante recorrió los símbolos y significados que construyen este nuevo universo artístico. Además, confirmó que el álbum estará dividido en tres actos: “La Trampa”, “El Despertar” y “Las Enseñanzas”.

Nicki Nicole

Cada una de estas etapas representa un momento diferente de un recorrido personal y emocional, atravesado por las reflexiones y los aprendizajes que inspiraron las canciones. El eje central de la propuesta será el amor propio y el proceso de aprender a disfrutar de la propia compañía.

“Empecé este disco teniendo miedo de estar sola y lo terminé aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía”, resumió Nicki Nicole al explicar la transformación personal que acompañó la creación del álbum.