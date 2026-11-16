El informe de Naiara Vecchio en Los Profesionales. Video: Instagram losprofesionalesconflor

Un nuevo capítulo se suma al conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi. En las últimas horas, la periodista Naiara Vecchio dio a conocer una inesperada resolución de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires vinculada a una denuncia penal que la empresaria había presentado contra su expareja.

A través de su cuenta de X, Naiara informó que la investigación fue archivada por decisión de la Fiscalía y explicó los alcances de la medida.

“Exclusivo: Justicia de Ciudad archivó denuncia penal de Wanda Nara a Mauro Icardi. No significa que sea inocente. Fiscal cierra investigación. Reconoce contexto de violencia de género en lo civil pero no penal. Evita revictimización de Wanda y sus hijas. Sigue causa penal de Tigre”, publicó Vecchio.

La periodista Naiara Vecchio informó sobre los alcances de la medida sobre la denuncia penal de Wanda Nara contra Mauro Icardi.

De acuerdo con la información difundida por la periodista, el archivo de este expediente no representa una declaración de inocencia de Mauro Icardi.

La resolución corresponde a una investigación penal específica y no implica que se hayan cerrado todas las actuaciones judiciales que involucran a la expareja.

Otro de los puntos señalados por Vecchio es que, en el ámbito civil, se reconoce un contexto de violencia de género, aunque la investigación penal que motivó esta resolución no continuará.

Mauro Icardi y la China Suárez el domingo 15 de noviembre. (Fotos: Instagram @mauroicardi)

Wanda Nara y Martín Migueles el domingo 15 de noviembre.(Fotos: Instagram @wanda_nara)

Además, la periodista de Los Profesionales con Flor (elnueve) aclaró que la causa penal que tramita en Tigre sigue abierta.

Se trata de actuaciones judiciales diferentes, por lo que el archivo de la denuncia en la Justicia de la Ciudad no significa el cierre de todos los expedientes relacionados con Wanda Nara y Mauro Icardi.



