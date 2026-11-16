La guerra entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez volvió a estallar en las redes sociales y, esta vez, quien se metió de lleno en la polémica fue Moria Casán. Fiel a su estilo provocador y sin pelos en la lengua, la conductora de La Mañana con Moria analizó en vivo el tremendo intercambio de indirectas y acusaciones entre las dos mujeres, y lanzó una serie de reflexiones que no pasaron inadvertidas.

El escándalo se desató el sábado, cuando Wanda y la China volvieron a cruzarse públicamente con posteos cargadao de ironías, cuestionamientos y mensajes con destinatarios bastante evidentes. En medio de una disputa que lleva años y que tiene como telón de fondo la historia de amor entre Mauro Icardi y la actriz, las protagonistas volvieron a convertir sus diferencias en un espectáculo para millones de seguidores.

Uno de los puntos que más llamó la atención de Moria fue una de las frases que circularon en el intercambio, en la que se hacía referencia a la sumisión: “Había que superar al Papa. Había que superar al Papa toda la semana pasada. Estuvo el Papa y esta mujer dijo: ‘Acá tenemos que superar al Papa’”, disparó, con su característico humor ácido.

Foto: Captura (eltrece)

Sin embargo, Moria también dejó una reflexión más profunda sobre el enfrentamiento y la manera en que las mujeres quedan expuestas en este tipo de disputas mediáticas: “Acá se cosifican todos, terminan siendo cosificados”, sostuvo. Y cerró, picante: “Son como objetos. Hay una gran devaluación”.

Moria Casán: “Acá se cosifican todos, terminan siendo cosificados. Son como objetos. Hay una gran devaluación”.

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WANDA NARA VOLVIÓ A LLAMAR “ZORRA” A LA CHINA SUÁREZ Y LANZÓ UN DURÍSIMO DESAFÍO: “SI TENÉS LOS HUEVOS...”

La guerra entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez está lejos de terminar. Después de la filtración del video en el que se escucha a la conductora insultar a la actriz durante el escandaloso episodio en “la casa de los sueños”, la empresaria volvió a apuntar contra su enemiga y no se guardó absolutamente nada.

En diálogo con Primicias Ya, la empresaria ratificó sus dichos, volvió a utilizar un durísimo calificativo contra Eugenia y lanzó un desafiante pedido para que se conozca el registro completo del enfrentamiento: “Soy lo que vieron en ese video, soy pura y real y soy lo que me sale”, comenzó diciendo Wanda, dejando en claro que no piensa retractarse por sus expresiones.

Pero la frase más explosiva llegó inmediatamente después, cuando volvió a tratar de “zorra” a la China y cuestionó que hubiera registrado el momento con su celular: “Estoy invitando a la China, que es tan zorra y desafiante de grabar a una mamá en esa condición, a que muestre el video completo”, disparó.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Lejos de bajar el tono, Wanda fue todavía más contundente y desafió directamente a la actriz a que difunda todo el material audiovisual del episodio: “O sea, si tenés los huevos, presentá el video entero, porque yo te lo estoy pidiendo. Y si no, se lo va a pedir la policía”, lanzó, en referencia a los efectivos que estuvieron presentes durante el procedimiento.

En ese sentido, aseguró que algunas de las mujeres policías que presenciaron la situación habrían respaldado su reacción: “Había, creo que una o dos policías mujeres, y lo mismo me pasó cuando me subí a la ambulancia, que me felicitaron, me dijeron: ‘Flaca, le dijiste lo que le hubiéramos dicho todos’”, relató.

En otro tramo de la entrevista, la conductora describió cómo habría sido la actitud de la China durante el enfrentamiento: “La verdad que la mina estaba en una situación arrogante, graciosa, matándose de la risa. No sabía que estaba filmando, yo ahora me vengo a enterar”, aseguró. Y cerró, tajante: “Entonces ella estaba en otra posición. Ella quería sacarme a mí de quicio”.