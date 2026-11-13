Luego de que en Puro Show difundieran fuertes audios del enfrentamiento que protagonizaron Wanda Nara y la China Suárez en “la casa de los sueños” durante el último conflicto familiar, la conductora rompió el silencio con un contundente mensaje en sus redes sociales.

A través de una historia de Instagram, Wanda hizo referencia directa al material que salió a la luz y dejó una frase que no pasó inadvertida: “Faltan frases, editaste, dije más cosas...”. De esta manera, cuestionó el contenido de las grabaciones que se mostraron en televisión y dio a entender que no se escuchó la totalidad de la discusión.

Las amenazas de Wanda Nara a la China Suárez (Foto: captura de eltrece).

La publicación de Wanda llegó después de que el vivo de eltrece reprodujeran fragmentos de los audios en los que se escuchan insultos y fuertes amenazas dirigidas a la actriz. Entre las frases más impactantes aparecen expresiones como “yo te mato a palo” y “prostituta, te voy a matar”.

Wanda Nara respondió tras los videos que mostraron en Puro Show de las amenazas a la China Suárez en su cruce en "la casa de los sueños".

Pero eso no fue todo. En el mismo mensaje, la mediática explicó por qué habría reaccionado de esa manera durante el tenso episodio: “Me tocaron mis hijos, no respondí de mí”, escribió, en una aparente referencia a los motivos que desencadenaron su reacción.

QUÉ EXPLICARON EN PURO SHOW SOBRE LOS VIDEOS DEL ENFRENTAMIENTO ENTRE WANDA NARA Y LA CHINA SUÁREZ

Tras el posteo de Wanda Nara, en Puro Show aclararon que las imágenes difundidas fueron editadas debido a la medida cautelar que pesa sobre los medios de comunicación. “El video es muchísimo más largo y hay muchísimos más videos. Yo no le falté a la verdad”, explicó Angie Balbiani, quien reconoció que dejaron afuera fragmentos relacionados con las menores de edad.

Por último, desde el programa aseguraron que no buscan tomar partido por ninguna de las dos y dejaron abierta la posibilidad de difundir otros registros si aparece más material. También hicieron hincapié en que el conflicto excede la pelea mediática entre Wanda, la China y Mauro Icardi, especialmente por la situación que involucra a una menor.

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