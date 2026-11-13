PH, Podemos hablar vuelve a quedar envuelto en una polémica antes de su próxima emisión. Esta vez, la protagonista fue Daniela Celis, quien contó que vivió una situación incómoda durante la grabación del ciclo de Andy Kusnetzoff, luego de que le preguntaran por Thiago Medina, pese a que había pedido expresamente no tocar ese tema.

El episodio fue revelado en LAM, donde dieron detalles del momento que se verá este sábado 14 de noviembre. Según trascendió, la pregunta fue realizada por Rocío Robles durante el tradicional cara a cara del programa.

La situación tuvo como trasfondo un pedido que Daniela había realizado antes de participar: no hablar de la causa judicial que involucra a su expareja y padre de sus hijas. La influencer explicó que se trataba de un asunto especialmente sensible y que había decidido mantenerlo fuera de la conversación por respeto a sus nenas.

“Fue rara la situación, pero pasó. En estos cuatro años que estoy acá en los medios, nunca pedí nada y siempre lo doy todo. Pero fue la primera vez que pedí no hablar de un tema”, explicó Celis al contar lo sucedido.

La China Ansa rompió el silencio tras su escandaloso cruce con Santi Maratea. Crédito: Captura PH

Qué pasó entre Daniela Celis y Rocío Robles en PH

Daniela relató que había llegado al programa con la intención de disfrutar de la experiencia y participar de todas las conversaciones, con una única excepción.

“En el cara a cara me tocó con Rocío y me hizo una pregunta de Thiago que no quería tocar y no toco por una cuestión de respeto. Es un tema muy sensible y por respeto a mis hijas también elijo no hablar. La producción estaba avisada de que yo iba a hablar de todo, menos de eso”, contó.

La exparticipante de Gran Hermano reconoció que la pregunta la tomó desprevenida y que no supo cómo continuar con naturalidad frente a las cámaras.

“Fui tranquila por eso, a disfrutar del momento, muy entregada a la situación, a darlo todo. Y en el careo me hace esta pregunta, que no sé si me incomodó, pero sí me descolocó. No sabía cómo seguir, entiendo que nos estaban grabando, pero no sabía cómo seguir la situación”, agregó.

(Foto: Instagram @danielacelis01)

La reacción de Daniela Celis: “A mí la cara se me transformó”

Al recordar el momento, Daniela anticipó que el público podrá ver cómo reaccionó cuando Rocío Robles le hizo la consulta sobre su expareja.

“Van a ver cómo respondí. A mí la cara se me transformó”, adelantó.

Según su relato, finalmente optó por responder de manera general, sin profundizar en el tema que había pedido evitar. También contó que Rocío realizó otra pregunta a partir de su primera respuesta.

“Respondí su pregunta general, creo que ella me vio un poco a mí, hizo otra pregunta arriba de esa pregunta y terminé respondiendo en general”, explicó.

Después del episodio, tanto la producción como Andy Kusnetzoff se acercaron para pedirle disculpas. “Después de eso, la producción me pide disculpas, Andy también”, reveló.

Una nueva polémica para PH, Podemos hablar tras el cruce entre Santiago Maratea y la China Ansa

El episodio que protagonizó Daniela Celis recuerda a otra situación polémica que ocurrió en el mismo programa semanas atrás, cuando Santiago Maratea y la periodista China Ansa tuvieron un intercambio incómodo durante una emisión.

En aquella oportunidad, la conversación también giró alrededor de un tema sensible y generó repercusiones sobre los límites entre las preguntas de los invitados y las decisiones editoriales de la producción.

Incluso, después de aquel episodio, Andy Kusnetzoff realizó una autocrítica sobre lo sucedido.

Ahora, con el testimonio de Daniela y la nueva situación que se verá este sábado, PH, Podemos hablar vuelve a quedar en el centro de la conversación televisiva.