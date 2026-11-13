Disney y Pixar presentaron el nuevo tráiler y póster de Gatto, su próxima película animada original, que llegará exclusivamente a los cines el 4 de marzo de 2027.

La historia transcurre en la Venecia de los gatos y sigue a Nero, un felino que, después de recorrer durante años los canales y callejones de la ciudad, comienza a cuestionarse el rumbo de su vida.

imagen de Gatto (Foto: gentileza Disney / Pixar)

Con la voz en inglés de Mark Ruffalo, Nero está endeudado con Rocco (Laurence Fishburne), el jefe de la mafia felina, y deberá encontrar una salida a su situación.

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En el camino entabla una inesperada amistad con Maja, una talentosa música callejera, que podría ayudarlo a descubrir su verdadero propósito. La película está dirigida por Enrico Casarosa, responsable de Luca, y cuenta con la producción de Andrea Warren.

La banda sonora estará a cargo de Dario Marianelli, ganador del Oscar, y tendrá música del violinista Barbora Botošová.

Póster de Gatto (Foto: gentileza Disney / Pixar)

Además, antes de la película se proyectará Enamorando a Dory, un nuevo cortometraje ambientado en el universo de Buscando a Nemo, en el que Ellen DeGeneres vuelve a interpretar a la entrañable pez azul.

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