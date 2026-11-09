En una decisión que sacudió a Hollywood, James Gunn y Peter Safran dejarán la conducción de DC Studios después de cuatro años y serán reemplazados por Jeremy Latcham, un reconocido productor que formó parte del equipo fundador de Marvel Studios. El cambio fue anunciado por Skydance, la compañía que actualmente controla el estudio, y se hará efectivo el próximo 1 de diciembre. Gunn y Safran continuarán vinculados a DC, pero volverán a dedicarse de lleno a sus proyectos creativos.

La noticia sorprendió porque ambos habían sido ratificados recientemente dentro de la nueva estructura empresarial tras la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Skydance. Desde 2022, la dupla había tenido la responsabilidad de reorgbanizar el universo de películas y series de DC Comics bajo una misma visión creativa, con el objetivo de darle un nuevo impulso a personajes emblemáticos como Superman, Batman y Supergirl.

Jeremy Latcham, Peter Safran y James Gunn (Fotos: Web)

Durante su gestión estrenaron producciones como Superman, Clayface y las series Peacemaker, Creature Commandos y Lanterns. La película protagonizada por David Corenswet recaudó más de 618 millones de dólares en todo el mundo, mientras que el estudio destacó también el desempeño de Clayface. Sin embargo, los resultados comerciales de la franquicia fueron desparejos y algunos proyectos anunciados no llegaron a concretarse.

Leé más:

Paramount y Warner Bros., a un paso de fusionarse: el acuerdo que sacude Hollywood

QUIÉN ES JEREMY LATCHAM, EL EXPRODUCTOR DE MARVEL QUE TOMARÁ EL MANDO DE DC

El elegido para sucederlos es Jeremy Latcham, un ejecutivo que conoce muy bien el universo de los superhéroes. Se incorporó a Marvel Studios en 2004, cuando la compañía todavía estaba dando sus primeros pasos, y llegó a ocupar el cargo de vicepresidente sénior de Producción y Desarrollo. Durante esa etapa participó en películas fundamentales para el desarrollo del Universo Cinematográfico de Marvel, entre ellas Iron Man, Los Vengadores, Guardianes de la Galaxia y Spider-Man: De regreso a casa.

Jeremy Latcham y James Gunn (Foto: Web)

Además, Latcham trabajó junto a James Gunn en la primera película de Guardianes de la Galaxia, estrenada en 2014. Después de su paso por Marvel fundó su propia compañía, Latcham Pictures, y produjo películas como Calabozos y dragones: Honor entre ladrones. A partir del 1 de diciembre estará a cargo de supervisar los proyectos cinematográficos, televisivos y animados de DC, además de las áreas de producción, contratación de talentos y estrategia creativa.

Leé más:

The Batman Part II: sufrió un accidente durante una escena de acción y tuvo que frenar el rodaje

QUÉ PASARÁ CON JAMES GUNN Y PETER SAFRAN

A través de sus redes sociales, Gunn se refirió a su salida y reconoció que los últimos cuatro años fueron especialmente agotadores. “Lo que solo las personas más cercanas a mí han sabido durante estos últimos cuatro años es que mi tiempo en DC Studios ha sido agotador, por decir lo menos”, escribió. También admitió que no se sentía cómodo con algunos aspectos corporativos de su función y que había resignado tiempo personal para cumplir con sus responsabilidades ejecutivas.

James Gunn asume como cabeza de DC Studios y deja atrás a Marvel

El director, sin embargo, continuará trabajando en la franquicia. Actualmente está dedicado a “Man of Tomorrow”, la secuela de “Superman”, cuyo estreno está previsto para el 9 de julio de 2027. Gunn y Safran también seguirán vinculados a otros proyectos como productores. En su despedida, el cineasta aseguró que está “increíblemente aliviado” y entusiasmado por regresar al trabajo creativo que lo llevó a convertirse en una de las figuras centrales del cine de superhéroes.

Leé más:

Ya es un éxito: de qué trata Linternas, el nuevo tanque de DC Studios

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.