El rodaje de The Batman Part II sufrió un nuevo contratiempo después de que un integrante del elenco fuera atropellado por el Batimóvil durante la grabación de una escena de acción. El accidente ocurrió en los estudios Leavesden, en Hertfordshire, Reino Unido, y obligó a interrumpir temporalmente la filmación. La persona afectada fue trasladada a un hospital y actualmente se recupera en su domicilio.

El episodio habría ocurrido a principios de octubre, aunque trascendió en las últimas horas a través de una publicación del diario británico The Sun. Según una fuente vinculada a la producción, el vehículo de Batman terminó arrollando a una persona que participaba del rodaje. “La gente en el set dijo que el Batimóvil había atropellado a alguien. El rodaje se interrumpió después del accidente”, contó el informante.

El batimóvil de The Batman (2022) (Foto: Instagram @mattreevesla)

La misma fuente explicó que las escenas de acción de este tipo de producciones siempre implican riesgos, pero que lo ocurrido fue un recordatorio de los peligros que pueden presentarse durante una filmación. Warner Bros., el estudio responsable de la película, no respondió a las consultas sobre el incidente. Por el momento, tampoco se dio a conocer la identidad de la persona herida ni la gravedad de sus lesiones.

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LOS CONTRATIEMPOS QUE ATRAVIESA THE BATMAN PART II

A pesar del accidente, la producción ya retomó sus actividades en los estudios Leavesden. Robert Pattinson volverá a interpretar a Bruce Wayne y su alter ego, el hombre murciélago, en esta segunda entrega dirigida originalmente por Matt Reeves.

La película también atravesó cambios en su equipo de dirección. Reeves debió apartarse temporalmente del proyecto por motivos personales y el cineasta Steven Soderbergh, responsable de la trilogía de Ocean’s Eleven, se incorporó para colaborar con la producción. Pattinson se mostró agradecido por su participación: “Estoy muy contento de que haya venido a ayudar a Matt. Es increíblemente generoso de su parte, y lo hace de la manera más amable. Es completamente desinteresado. Matt había puesto muchísimo trabajo en el guion y estamos casi terminando”, expresó.

El batimóvil de The Batman (2022) (Foto: Instagram @mattreevesla)

El elenco de The Batman Part II también cuenta con Colin Farrell (Penguin), Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (James Gordon); y Sebastian Stan, Scarlett Johansson y Brian Tyree Henry cuyos personaje todavía no fueron confirmados oficialmente. Pese a los distintos inconvenientes que marcaron su realización, la película mantiene su fecha de estreno en los cines para el 18 de febrero de 2028 tras dos postergaciones.

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