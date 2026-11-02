El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue dando que hablar en las redes sociales. Pero, entre las repercusiones de la íntima celebración que tuvo lugar en San Telmo, hubo un detalle inesperado que se robó buena parte de la atención: el gesto de Eugenia “la China” Suárez al ver las fotos de los recién casados.

Aunque no formó parte de la lista de invitados, la actriz encontró una manera de hacerse presente en uno de los momentos más importantes de la cantante. ¿Qué hizo? Le dio “me gusta” a la publicación que Lali compartió en Instagram con las postales de su boda junto a Pedro.

La interacción no tardó en ser detectada por los usuarios, que rápidamente comenzaron a comentar el inesperado movimiento de la China. Entre los miles de likes que recibió el posteo, el de la actriz se destacó especialmente por la historia que las une.

Foto: Captura de X (@tatuajesdemalo) Por: Fabiana Lopez

Es que ambas compartieron varios años de trabajo y amistad durante su paso por las ficciones de Cris Morena, especialmente en Casi Ángeles, donde construyeron un vínculo que trascendió la pantalla. Sin embargo, con el correr del tiempo sus caminos se fueron distanciando y la relación dejó de tener la cercanía de aquellos años.

Por eso, el gesto de la China generó sorpresa, sobre todo porque no estuvo entre los invitados a la celebración de Lali y Pedro. El gesto virtual de la actriz volvió a poner bajo la lupa el vínculo que alguna vez compartió con Lali y despertó toda clase de especulaciones entre los fanáticos.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

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SUSANA ROCCASALVO CALIFICÓ DE “GRASADA” EL OPERATIVO PARA OCULTAR LA TORTA DE LALI ESPÓSITO

Durante el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, se montó un llamativo operativo para hacer entrar la altísima torta de bodas que les preparó Damián Betular para evitar los flashes de la prensa. La movida causó polémica y críticas, entre ellas la de Susana Roccasalvo, hasta que la pareja decidió mostrarla.

Para evitar que los fotógrafos y curiosos pudieran ver el diseño antes de que llegara a manos de los novios, alrededor de 20 personas, entre ellas el propio Betular, participaron de una particular maniobra: utilizaron grandes telas blancas para formar una especie de pantalla humana y cubrir la torta durante su ingreso al lugar.

La maniobra no pasó inadvertida y generó comentarios en los programas de espectáculos. Susana Roccasalvo fue una de las periodistas que cuestionó la decisión de los organizadores y calificó el despliegue para ocultar a los novios de la prensa como “una grasada”.

Susana Roccasalvo, Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Fotos: captura El Nueve y Instagram @lali)

Sin embargo, unas 24 horas después del operativo, comenzaron a viralizarse imágenes de la torta. El primero en publicarlas fue el periodista y productor Nahuel Saa, que mostró las imágenes que tomó un anónimo en la salida del pastel hacia el barrio de San Telmo.

Se viralizaron fotos de la torta de bodas de Lali Espósito (Foto: X.com/ @lacritiok) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Sin embargo, algunas horas después, fue la propia Lali la que viralizó las fotos, no solo las de la torta, sino también las de ella vestida de blanco junto a Rosemblat, de impecable traje color champán.

Lali Espósito mostró su misteriosa torta de bodas (Foto: Instagram @lali)

El pastel, diseñado por Damián Betular, tenía nueve pisos, era completamente blanco y estaba decorado con volados y delicados detalles en tonos rosa pálido. Una delicia digna del jurado más simpático de MasterChef Celebrity.