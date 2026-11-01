Mientras Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraban su casamiento en una ceremonia íntima en San Telmo, la China Suárez tenía su propio festejo. La actriz organizó una fiesta de Halloween en su casa de Nordelta, junto a Mauro Icardi, sus hijos y amigos. Las imágenes de la celebración se conocieron en las redes sociales y llamaron la atención porque Eugenia no estuvo entre los invitados a la boda de la cantante.

Fue Caro Nolte, amiga y representante de la China, quien compartió distintas postales de la reunión. En ellas se pudo ver la ambientación temática que prepararon para la Noche de Brujas, con disfraces, juegos y una decoración inspirada en el terror.

Foto: Instagram @sangrejaponesa

Para la ocasión, la actriz sorprendió con un disfraz de payaso terrorífico, inspirado en la estética de la película Terrifier. Eligió un enterito blanco y negro, con cuello amplio y pompones, que acompañó con guantes blancos. El maquillaje completó la caracterización: se pintó el rostro de blanco y resaltó los ojos y la boca con trazos negros. Incluso posó con un cuchillo como parte de su personaje.

Así pasaron Halloween Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

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Así pasaron Halloween Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

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Así pasaron Halloween Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Así pasaron Halloween Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Así pasaron Halloween Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Así pasaron Halloween Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

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MAURO ICARDI TAMBIÉN SE DISFRAZÓ PARA LA FIESTA DE HALLOWEEN

El futbolista tampoco se quedó afuera de la propuesta y eligió un look de Catrín, la figura masculina asociada a la tradicional Catrina mexicana. Para completar su transformación, lució una capa roja, se pintó el rostro y utilizó maquillaje oscuro para marcar sus facciones. En uno de los videos difundidos se lo pudo ver compartiendo el festejo con varios chicos.

La decoración de la propiedad también estuvo a tono con la celebración. La entrada de la casa lució calaveras, esqueletos y telarañas, mientras que en el jardín instalaron un castillo inflable y un muñeco gigante con la figura de un bebé terrorífico. También hubo juegos con espuma para los más chicos.

La coincidencia entre ambos festejos volvió a poner el foco en la historia de Lali y la China, quienes fueron amigas y compartieron distintas ficciones de Cris Morena, entre ellas Casi Ángeles. Sin embargo, con el paso de los años sus caminos se distanciaron y actualmente no mantienen la cercanía que supieron tener. Así, mientras la cantante celebraba su boda con Pedro Rosemblat, Eugenia disfrutaba de Halloween en Nordelta.

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