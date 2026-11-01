Carolina “Pampita” Ardohain volvió a marcar tendencia con un look ideal para el próximo verano y demostró que el animal print sigue más vigente que nunca. La modelo posó con un conjunto de traje de baño de dos piezas que combinó con un pareo a tono, una apuesta que fusiona sensualidad y elegancia.

El conjunto se destaca por una micro bikini con estampado animal print en tonos marrones y rosados. El corpiño triangular, de estilo clásico, incorpora un delicado detalle de argollas doradas en el centro que aporta un toque distintivo al diseño. Para completar, eligió un pareo con el mismo estampado, anudado a la altura de la cadera

Con una propuesta que anticipa las tendencias de la próxima temporada, la conductora volvió a demostrar su influencia en el mundo de la moda. La combinación permite transformar un traje de baño en un look versátil, ideal para disfrutar de la playa o lucir durante una tarde de verano.

Pampita se anticipó al verano e impuso tendencia con una micro bikini animal print (Foto: Instagram @pampitaoficial)

EL RECUERDO DE PAMPITA A SU HIJA BLANCA, A 14 AÑOS DE SU MUERTE

Este martes 8 de septiembre se cumplieron 14 años de la muerte de Blanca Vicuña, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña, quien falleció en 2012 a los seis años. En una fecha especialmente movilizante para la familia.

Pampita publicó en sus historias de Instagram una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, atravesado por una corona de espinas y acompañado por una cruz, con una estética luminosa y religiosa. La publicación no estuvo acompañada por palabras, pero su elección se dio precisamente en el aniversario de la partida de Blanca.

Pampita recordó a Blanca en el aniversario por su muerte (Foto: captura de Instagram).

A lo largo de los años, Pampita y Benjamín Vicuña encontraron distintas maneras de mantener viva la memoria de su hija. De hecho, en aniversarios anteriores, la modelo compartió fotografías de Blanca y pequeños gestos en su honor. En 2025, por ejemplo, había publicado una tierna imagen en la que aparecía sosteniendo a su hija cuando era bebé y la acompañó solamente con un corazón blanco.