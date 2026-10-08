¿Pampita se casa con Martín Pepa? En las últimas horas, un detalle de una publicación de la modelo en sus redes sociales volvió a poner en escena los rumores de un posible casamiento con el polista. La versión tomó fuerza durante la emisión de Pasó en América, donde analizaron el posteo y contaron un particular antecedente de la pareja.

Todo comenzó cuando en el programa repasaron una publicación que Pampita hizo en Instagram después de participar de la tradicional caminata a Luján. En el cierre del posteo, la modelo escribió: “Tarda en llegar y al final, al final, hay recompensa”, una frase que acompañó con emojis de manos.

El detalle fue interpretado en el programa como una posible señal de compromiso. Incluso, los integrantes del ciclo llegaron a plantear al aire que Pampita podría estar preparando su casamiento con Martín Pepa.

Pampita peregrinó hasta Luján (Foto de Instagram)

Barby Franco habló de Pampita y Martín Pepa

En medio de la conversación, Barby Franco contó que se había cruzado con Pampita recientemente en la cancha y que la modelo estaba junto a Martín Pepa y sus hijos.

“Yo ayer me la crucé a Pampita en la cancha. Estaba con Pepa, con sus hijitos, hermosos. La verdad, una pareja hermosa”, relató Barby.

Cuando le preguntaron si había notado algo que pudiera indicar que se venía un casamiento, la respuesta de la amiga de Pampita fue más cautelosa.

“¿La viste con aire de casorio?”, quisieron saber en el programa.

“No, estaba agotada”, respondió Barby, quien contó que Pampita le había comentado que estaba muy cansada después de la caminata a Luján, realizada bajo la lluvia.

La panelista también destacó el aspecto de la modelo durante el encuentro: “Es a cara lavada. Qué linda que es, por favor”.

El posteo de Pampita que despertó las sospechas

El otro elemento que alimentó las versiones fue la publicación que Pampita compartió en Instagram luego de la caminata a Luján.

En el programa hicieron foco especialmente en la última parte del mensaje: “Tarda en llegar y al final, al final, hay recompensa”.

A partir de esa frase y de los emojis utilizados por la modelo, los integrantes de Pasó en América especularon con que podría tratarse de una referencia a un posible compromiso o casamiento.

La interpretación cobró todavía más fuerza porque Pampita y Martín Pepa tienen una historia vinculada justamente con la caminata a Luján.

Pampita peregrinó hasta Luján (Foto de Instagram)

Cómo nació la relación entre Pampita y Martín Pepa

Según recordaron en el programa, el vínculo entre Pampita y Martín Pepa habría comenzado a acercarse durante una de las caminatas a Luján del año pasado.

En aquella oportunidad, Pampita habría coincidido con la madre de Martín Pepa. Según el relato difundido en televisión, la mujer le comentó que su hijo estaba solo, mientras que Pampita acababa de separarse.

Ese encuentro habría sido el punto de partida para que la madre de Pepa funcionara como una especie de cupido entre ambos.

En Pasó en América también recordaron que, según esa versión, posteriormente habría existido un beso entre Pampita y Martín Pepa.

Pampita viajó a Saint-Tropez y se reencontró con Martín Pepa: las fotos de su romántica noche. Crédito: Instagram

¿Pampita se casa con Martín Pepa?

Por el momento, Pampita no confirmó públicamente que vaya a casarse con Martín Pepa. Los rumores surgieron a partir de la interpretación de su publicación en redes sociales y de los comentarios realizados durante el programa.

Barby Franco, por su parte, no confirmó un compromiso. Sí contó que recientemente vio a Pampita junto a Martín Pepa y sus hijos y describió a la pareja como “hermosa”.

Así, mientras en Pasó en América ya hablan de una posible boda y analizan cada detalle de las publicaciones de la modelo, habrá que esperar para saber si la frase de Pampita fue simplemente un mensaje relacionado con la caminata a Luján o si efectivamente escondía una pista sobre un nuevo paso en su relación con Martín Pepa.