Este fin de semana, Carolina “Pampita” Ardohain se sumó, una vez más, a la tradicional Peregrinación a Luján. Temprano en la mañana, la modelo inició el recorrido hacia la Basílica junto a un grupo de peregrinos y fue mostrando parte de la experiencia a través de sus redes sociales.

A pesar de la lluvia, Pampita salió el pasado sábado con un enorme grupo de fieles que la acompañaron durante todo el recorrido de más de 40 kilómetros. En horas de la noche, llegó finalmente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Al llegar, no pudo evitar la emoción y rompió en llanto mientras le rezaba a la Virgen. “12 horas. Lluvia, viento, frío, sol. 47 kilómetros. Llegamos. Cumplí. Lo logré. Lo logramos”, escribió la modelo emocionada en una historia de Instagram.

Pampita peregrinó una vez más a Luján (Foto: Instagram @pampitaoficial)

EL SIGNIFICATIVO MENSAJE DE PAMPITA TRAS LA PEREGRINACIÓN

Al llegar a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, Pampita se sacó varias selfies frente al altar y se mostró visiblemente emocionada por haber cumplido con semejante desafío de llegar a Luján caminando.

Pampita peregrinó una vez más a Luján (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Horas más tarde, hizo una publicación en redes sociales donde citó textualmente la canción “Zona de promesas”, la cual cantó Gustavo Cerati con Mercedes Sosa. “Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez. Ni temer que el río sangre y calme. Al contarle mis plegarias”, escribió.

Pampita peregrinó una vez más a Luján (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Luego, siguió: “Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez. Ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio”.

“Tarda en llegar, y, al final, al final, hay recompensa”, cerró Pampita que acompañó el mensaje con dos emojis particulares: el de las manos en forma de rezo y el de una novia con velo y vestido blanco.