La ausencia de Pampita en la televisión argentina es llamativa, y si bien la exconductora de Los 8 Escalones dio sus razonables argumentos, Moria Casán la chicaneó picante.

“Se me extraña en la conducción, pero viajo mucho, entonces hacer tele está difícil para mí, por mi situación personal de que tengo que viajar como mi novio vive afuera”, explicó Carolina Ardohain sobre su romance con Martín Pepa.

Entonces remató ante La Mañana con Moria: “No me puedo comprometer a un magazine o algo semanal que no podría viajar”.

Pampita (Foto: Movilpress)

Luego, el periodista le preguntó si se animaría a un mano a mano con Moria y ella respondió enigmática: “Todo puede ser”.

La chicana de Moria a Pampita

Finalizada la nota, Moria Casán miró a cámara y fue irónica con Pampita: “No te voy a dar 10 mil dólares, bebé”,

“Yo la pedí”.