Tras la polémica que se generó por el video de la China Suárez asomada desde la ventanilla de un auto en movimiento, la posterior sanción a Mauro Icardi, la respuesta al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y las burlas de la actriz en redes sociales, la asociación Madres del Dolor publicó un durísimo comunicado.

Desde la organización cuestionaron las actitudes de la actriz y consideraron que tanto sus declaraciones iniciales como los contenidos que publicó después constituyeron una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias.

En medio de la fuerte repercusión que tuvo el episodio, Mauro Icardi mostró en sus redes sociales que junto a la China Suárez decidieron dejar por un momento los automóviles y eligieron otro medio de transporte: una lancha.

La China Suárez con cara de aburrida ariiba de una lancha. Foto: Instagram mauroicardi

El futbolista compartió una imagen en sus stories de Instagram en la que se puede ver a la actriz mientras navegan por el Delta del Tigre. En la fotografía, la China aparece con gesto serio, haciendo puchero.

La publicación se produjo después de varios días de críticas y cuestionamientos por el polémico video relacionado con la seguridad vial. De esta manera, la pareja mostró parte de su intimidad y pareció intentar poner paños fríos a la polémica que se instaló en los últimos días.

El duro comunicado de Madres del Dolor contra la China Suárez

En su comunicado, Madres del Dolor cuestionó especialmente la falta de disculpas y empatía luego de la difusión del video.

Desde la asociación señalaron que, lejos de reconocer el error, se realizaron declaraciones y se publicaron nuevos contenidos que, según su postura, faltaron el respeto a las familias que perdieron seres queridos como consecuencia de conductas imprudentes al volante.

El comunicado de las Madres del Dolor contra la China Suárez (Foto: captura de Instagram/@madresdeldolor).

Uno de los puntos centrales del comunicado estuvo relacionado con la banalización del dolor. La organización expresó su malestar por la publicación de un segundo video en el que, según señalaron, se tomó con ligereza una problemática que representa un dolor irreparable para numerosas familias.

Finalmente, Madres del Dolor hizo un llamado a la reflexión y pidió responsabilidad a las figuras públicas, especialmente por el alcance que tienen sus publicaciones en redes sociales.

La organización remarcó que quienes cuentan con una gran exposición pública tienen también la posibilidad de contribuir a generar conciencia y responsabilidad vial a través de sus acciones y mensajes.