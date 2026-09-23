Melody Luz sorprendió al contar un detalle íntimo de los comienzos de su relación con Alex Caniggia. La bailarina recordó la intensidad que tenían cuando se conocieron durante El Hotel de los Famosos y reveló cuántas veces por día llegaron a tener relaciones sexuales.

La confesión ocurrió durante una charla sobre la libido en Story Time, el programa de Bondi Live conducido por Nazarena Vélez. La conductora había recordado el caso de Daniela Celis, quien contó que durante su relación con Thiago Medina llegaron a tener encuentros íntimos hasta nueve veces por día.

El comentario llevó a Nazarena a preguntarle a Melody si con Alex habían alcanzado una cifra similar. La respuesta de la bailarina sorprendió a todos: “Sí, yo creo que sí. Y dolía...”, aseguró.

MELODY LUZ RECORDÓ SU ETAPA MÁS FOGOSA CON ALEX CANIGGIA

Melody explicó que el contexto de El Hotel de los Famosos (2021) favorecía el acercamiento entre ellos. Ambos se conocieron dentro del reality y, al ser huéspedes, pasaban buena parte del tiempo sin demasiadas actividades cuando no estaban participando de las grabaciones. “Yo con Alex... Tengo una historia medio parecida a la de Dani porque nos conocimos en un reality y ahí adentro era... No había nada más que hacer”, recordó la bailarina.

Según contó, aprovechaban los momentos en los que podían alejarse de las cámaras para estar juntos. Incluso, reveló que en algunas oportunidades recibieron llamados de atención de la producción porque se quitaban los micrófonos. “Después estábamos al pepe y buscábamos los lugares sin cámaras, nos retaban porque nos sacábamos el micrófono... Yo la pasé bien”, relató entre risas.

La intensidad del vínculo continuó después del reality y, poco tiempo más tarde, la pareja se convirtió en padres de Venezia, que actualmente tiene tres años. Al recordar aquel momento, Melody resumió aquella etapa con una frase: “Era papapapapa... Y Venezia vino al toque”.

LA CONSULTA MÉDICA QUE TUVO QUE HACER MELODY LUZ

Fue entonces cuando Nazarena volvió sobre el dato de las nueve veces y le preguntó directamente si habían llegado a esa cantidad. Melody confirmó que creía que sí, aunque aclaró que esa frecuencia llegó a provocarle molestias.

“Sí, yo creo que sí. Y dolía... Me acuerdo que tuve que ir a la médica”, contó. Según relató, durante la consulta la profesional le preguntó cuántas veces por día tenía relaciones.

La respuesta de Melody fue contundente: “Más de cinco por día”. La médica, según recordó la bailarina, le recomendó que bajara la frecuencia: “No, bueno, nena, pará. Te duele por eso”. Con humor, Melody cerró el recuerdo de aquella época junto a Alex Caniggia: “Estábamos muy fogosos”.

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