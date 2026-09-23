Los Testigos de Jehová anunciaron un cambio histórico en su postura sobre las transfusiones de sangre. Por primera vez, la organización permitirá que cada miembro decida según su propia conciencia si acepta determinados componentes sanguíneos provenientes de otra persona, una modificación que representa un giro respecto de una de sus normas religiosas más conocidas.

La decisión fue comunicada el 18 de septiembre por el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová mediante una actualización difundida a nivel internacional. La nueva disposición establece que cada creyente podrá decidir personalmente si acepta tratamientos que involucren glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma o plaquetas obtenidos de la sangre de un donante.

Evento de Testigos de Jehová (Foto: Instagram @mauriciodelpozofotografo)

Sin embargo, existe una diferencia fundamental: la prohibición de recibir una transfusión de sangre completa continúa vigente. Es decir, la organización no eliminó por completo su histórica postura respecto de las transfusiones, sino que modificó su posición sobre los cuatro componentes principales de la sangre y dejó esa decisión en manos de cada integrante.

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Según explicó la propia organización, la decisión se relaciona con la interpretación que hace de distintos pasajes bíblicos y con la idea de que, cuando la Biblia no establece una indicación específica sobre un tratamiento médico, cada cristiano debe tomar su propia decisión de conciencia. El mismo criterio ya había sido aplicado anteriormente al uso de la propia sangre de una persona durante procedimientos médicos.

La modificación también contempla la posibilidad de donar sangre para que sus componentes o fracciones sean utilizados en otra persona, siempre que el donante tenga la certeza de que no será destinada a una transfusión de sangre completa. La organización remarcó que las congregaciones no deben intervenir ni juzgar las decisiones individuales que tomen sus miembros.

La postura de los Testigos de Jehová sobre la sangre tiene su origen en su interpretación de determinados pasajes bíblicos. Durante décadas, la prohibición de las transfusiones fue una de las características más conocidas y controvertidas de esta religión. El cambio anunciado en septiembre de 2026 se suma a otra modificación comunicada en marzo, cuando el Cuerpo Gobernante permitió que los miembros decidieran si querían almacenar su propia sangre para utilizarla posteriormente durante una intervención médica.

Evento de Testigos de Jehová (Foto: Instagram @mauriciodelpozofotografo)

La organización, que asegura contar con más de nueve millones de miembros en más de 200 países y territorios, sostiene que sus integrantes buscan recibir atención médica y que no recurren a curaciones milagrosas. En su nueva postura, los médicos deberán consultar directamente con cada paciente Testigo para conocer qué componentes acepta o rechaza y dejar registrada su decisión.

El anuncio representa así una modificación relevante en una cuestión que durante décadas estuvo estrechamente vinculada con la identidad religiosa de los Testigos de Jehová. Aunque la sangre completa continúa prohibida, los miembros ahora tienen la posibilidad de decidir individualmente sobre el uso médico de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas provenientes de donantes.

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