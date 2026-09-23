Este martes en LAM Karina Iavícoli puso en aprietos a Wanda Nara y a su madre, Nora Colosimo, con preguntas sobre la denuncia que hizo el Banco Central contra Martín Migueles. Y aunque la madre de la mediática trató de esquivar el tema, terminó aceptando que hay que investigar a su yerno.

Desde que Nora Colosimo se unió a las “angelitas” de LAM, no deja de esquivar un tema urticante para toda la familia: ¿qué función cumple Martín Migueles en la vida de Wanda Nara? El interrogante se hizo más que evidente luego de que Wanda y Migueles volvieran de un viaje de una semana por Brasil.

Fotos: captura América TV / Instagram @wanda_nara

Y este martes no fue la excepción, con el agravante de que, en el proceso, la propia Wanda Nara insultó a la periodista y le pidió a su madre que le “tire de los pelos” durante un cruce con Iavícoli en el que no se privó de llamarla “pelot…”.

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“¿A vos te gustaría salir con alguien que tiene un montón de denuncias y que te salpica su barro? A mí no”, le preguntó Karina a Nota al finalizar la entrevista. “Yo te cuento mi opinión (…). Estás hablando de algo que pasó y que se está investigando. En mi personalidad, no suelo juzgar a las personas hasta que se demuestra lo contrario. Que lo investiguen”, reconoció.

“Te he escuchado criticar a la China por mucho menos. Cuando lo hace otro está mal y cuando lo hace Wanda está bien. (…) Ella está acostumbrada a los elogios (…), pero lo que digo es que si ella cuida tanto su patrimonio, sus hijos, (…) ¿está con alguien investigado de una manera que la salpica?”, lanzó Iavícoli, mientras De Brito confesaba que a él Migueles le parece “turbio”.

Fotos: capturas América

“Para mí es turbio Migueles. Me hago cargo. Pero digo que tanto Susana, (…) como Moria, como otras estrellas ya han salido con gente turbia, con violentos, con estampadores...”, agregó el conductor. “Por eso, que lo investiguen. No enterremos al muerto todavía”, dijo Nora, rompiendo con la barrera de ignorar la situación procesal de Migueles. “Yo me animo a preguntarle la verdad por eso dice que me agarren de los pelos, porque no supo qué responder”, cerró Iavícoli.

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