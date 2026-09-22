Wanda Nara quedó vinculada indirectamente a un escándalo protagonizado por Mauro Icardi y la China Suárez. La conductora de MasterChef Celebrity se hizo eco en las últimas horas de la noticia sobre la inhabilitación preventiva de su exmarido para conducir y tuvo una llamativa reacción en redes sociales.

La medida contra Icardi fue tomada por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires después de que la China Suárez difundiera un video en el que aparecía sentada en la ventanilla de un auto en movimiento, sin cinturón de seguridad y con gran parte de su cuerpo fuera del vehículo, mientras el futbolista estaba al volante.

Al revisar la situación del delantero, las autoridades detectaron que su licencia de conducir estaba vencida. Por ese motivo, dispusieron su inhabilitación preventiva y señalaron que, para volver a tramitar una licencia, deberá regularizar su situación y someterse a una evaluación.

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LA REACCIÓN DE WANDA NARA ANTE LA INHABILITACIÓN DE ICARDI QUE NO PASÓ DESAPERCIBIDA

En medio de la repercusión que tuvo la noticia, Wanda Nara apareció en X y reaccionó a un comentario de una usuaria relacionado con la situación de Icardi. La mediática respondió solamente con dos emojis de sorpresa, pero su intervención rápidamente llamó la atención de los seguidores.

El posteo de Wanda Nara sobre la inhabilitación de Icardi para conducir (X.com / @Romina45254556) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

La aparición de Wanda generó todo tipo de comentarios entre los usuarios de la red social. Algunos se sorprendieron por su presencia en una conversación vinculada con su exmarido, mientras que otros aprovecharon la situación para hacer referencia a la conflictiva historia que protagonizaron durante los últimos años.

Mientras tanto, Icardi también se expresó públicamente sobre la decisión del Ministerio de Transporte. El futbolista cuestionó la medida y aseguró que posee una licencia italiana vigente hasta 2029. “¿Cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029?”, planteó en X, cuestionando duramente al organismo bonaerense.

(Foto: X.com / @mauroicardi) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

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