Evangelina Anderson reveló en Cortá por Lozano el difícil momento que atraviesa desde hace meses debido al acoso de un hombre. La panelista contó que la situación llegó a generarle temor y que ya tomó medidas para avanzar formalmente con una denuncia.

En medio de su relato, la conductora decidió intervenir y lanzó una fuerte advertencia dirigida al hombre señalado por Evangelina: “Esto lo voy a decir yo. Ya sabemos quién sos, no te acerques nunca más porque sino, mañana, muestro tu foto acá, Fernando”, expresó Vero en vivo, dejando en claro que se hacía responsable de sus palabras.

Evangelina permaneció en silencio y visiblemente angustiada ante la situación. Lejos de terminar allí, Vero continuó: “Nunca más te acerques, nunca más escribas, ya perdiste el trabajo”.

Foto: Captura (Telefe)

Después de esa intervención, Lozano cambió de tema ante la evidente angustia de Anderson, quien había decidido contar públicamente parte de lo que viene atravesando.

Evangelina explicó que se sintió identificada con el relato de Sofía “La Reini” Gonet y con la situación que trascendió públicamente en torno a Homero Pettinato: “Siento que el fanatismo, como nace de algo bueno, uno lo toma como algo positivo. El tema es cuando pasa de esa admiración a obsesión y creer que tiene derecho sobre la vida del famoso”, reflexionó.

Vero Lozano: “Esto lo voy a decir yo. Ya sabemos quién sos, no te acerques nunca más porque sino, mañana, muestro tu foto acá, Fernando”.

La panelista contó que su experiencia comenzó meses atrás y que actualmente está trabajando junto a su entorno para realizar la denuncia correspondiente: “Yo tuve una situación similar, en estos últimos meses, me pasó exactamente igual que a ella. Estamos justamente con el tema de la denuncia, la entiendo perfectamente a Sofía porque te asusta”, relató.

Según explicó Anderson, el hombre estaría identificado y conocería aspectos de su rutina. “Se cree que por una mirada o un autógrafo o un saludo, ya hay un vínculo”, cerró al describir la situación.

Evangelina Anderson: “Se cree que por una mirada o un autógrafo o un saludo, ya hay un vínculo”.

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EVANGELINA ANDERSON REVELÓ LO DIFÍCIL QUE FUE CONTARLE A SUS HIJOS SOBRE SU SEPARACIÓN DE MARTÍN DEMICHELIS: “NO ESTABA PREPARADA”

Evangelina Anderson abrió su corazón y recordó uno de los momentos más dolorosos que atravesó en su vida: el día que tuvo que contarles a sus hijos que se había separado de Martín Demichelis.

En su visita a PH Podemos Hablar, la modelo contó que la situación fue todavía más difícil porque la noticia comenzó a circular públicamente antes de que ella pudiera sentarse a hablar con sus hijos en privado. Por ese entonces, Evangelina se encontraba en México, mientras que su hijo mayor estaba en Argentina, viviendo con su hermana y jugando en River: “Uno de los momentos más fuertes para mí fue cuando me separé. Enfrentar a los chicos y tener esa charla”, confesó Anderson, al recordar aquel difícil momento familiar.

La modelo explicó que la situación fue particularmente compleja con su hijo, ya que se encontraba lejos de ella cuando trascendió la ruptura: “De hecho, no tanto las nenas, porque yo estaba viviendo en México y mi hijo estaba acá, en River, viviendo con mi hermana”, detalló.

Foto: Captura (Telefe)

Uno de los aspectos que más movilizó a Evangelina fue enterarse de que la separación ya estaba siendo anunciada en televisión cuando ella todavía no había podido hablar con sus hijos: “Salió antes en la tele y yo no había hablado con mis hijos. Entonces para mí fue fuertísimo. Lo primero que hice fue llamarlo por la camarita”, relató.

Y luego expuso la vulnerabilidad con la que atravesó ese momento: “Yo no estaba preparada emocionalmente para transmitírselo y lo tuve que hacer así, como pude”.

Las palabras de Anderson reflejaron el impacto que tuvo para ella atravesar una separación mientras intentaba, al mismo tiempo, cuidar emocionalmente a sus hijos de una situación que ya se había convertido en noticia.