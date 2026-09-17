En 2022, cuando todavía vivía en Alemania junto a Martín Demichelis y sus hijos, Evangelina Anderson disfrutaba de una jornada de descanso en las aguas del río Isar, en las afueras de Múnich. La modelo aprovechó el día soleado para sacarse varias fotografías, algunas de ellas en topless, y compartió parte de ese momento con sus seguidores de Instagram.

Como era habitual, las publicaciones de Evangelina recibieron una catarata de elogios. En aquel entonces, nadie parecía reparar en un detalle que estaba presente en una de las imágenes: varios metros detrás de la modelo aparecía un hombre completamente desnudo disfrutando de la playa. La presencia pasó inadvertida y la fotografía continuó formando parte del archivo de la modelo durante años.

Evangelina Anderson (@evangelinaanderson)

Evangelina Anderson (@evangelinaanderson)

Evangelina Anderson (@evangelinaanderson)

Poco después de aquella jornada en el río Isar, la vida de la familia Demichelis cambió de escenario. Martín fue convocado para dirigir a River y la familia regresó a la Argentina. Con el paso del tiempo, también cambió por completo la vida personal y profesional de Evangelina, que actualmente tiene 43 años y se encuentra separada del exfutbolista después de casi dos décadas de relación.

Leé más:

Evangelina Anderson reveló lo difícil que fue contarle a sus hijos sobre su separación de Martín Demichelis: “No estaba preparada”

SE VIRALIZÓ UNA FOTO DE EVANGELINA ANDERSON CON UN HOMBRE DESNUDO EN UNA PLAYA DE ALEMANIA

Instalada nuevamente en Buenos Aires, Anderson vive junto a sus hijos en el Chateau Libertador mientras Demichelis continúa su carrera como entrenador en Europa. En los últimos años, además, la modelo volvió a ganar protagonismo en la televisión: participó de MasterChef Celebrity, llegó a las instancias finales y posteriormente se incorporó como panelista a Cortá por Lozano, además de retomar sus trabajos como modelo e influencer.

Evangelina Anderson (@evangelinaanderson)

Evangelina Anderson (@evangelinaanderson)

Evangelina Anderson (@evangelinaanderson)

Evangelina Anderson (@evangelinaanderson)

Evangelina Anderson (@evangelinaanderson)

En medio de esta nueva etapa, una de aquellas fotografías tomadas durante su estadía en Alemania volvió a aparecer en redes sociales. Usuarios rescataron la imagen y repararon en el detalle que había pasado completamente desapercibido en 2022: al fondo, detrás de Anderson y a varios metros de distancia, se puede observar a un hombre desnudo.

Evangelina Anderson y su foto con un hombre desnudo en una playa alemana (@evangelinaanderson)

La fotografía rápidamente comenzó a circular nuevamente en redes sociales, especialmente en X, donde los usuarios reaccionaron con sorpresa, comentarios y memes. Cuatro años después de su publicación original, aquella postal de un día de verano en Alemania regresó al centro de la escena por un detalle que prácticamente nadie había advertido en su momento.

Leé más:

Evangelina Anderson enterneció a sus seguidores con una foto de su infancia

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.