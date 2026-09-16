Tobika sorprendió con un adelanto exclusivo de “Inteligencia Artesanal”, su próximo EP. El artista argentino presentó nuevas canciones durante su participación como invitado en el show de 5 Seconds of Summer en el Movistar Arena.
TOBIKA: cuándo sale “Inteligencia Artesanal”
El próximo EP de TOBIKA se estrenará el 24 de septiembre y llevará por título “Inteligencia Artesanal”.
- Nuevo EP: “Inteligencia Artesanal”
- Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre
- Artista: TOBIKA
Cuándo vuelve a tocar TOBIKA en Buenos Aires
Después de su participación en el show de 5 Seconds of Summer, TOBIKA tiene una nueva presentación programada en Buenos Aires.
- Fecha: 9 de octubre
- Lugar: Niceto
- Entradas: disponibles exclusivamente a través de Venti
El artista se prepara así para una nueva fecha en vivo en la que podrá presentar su próximo EP y continuar mostrando las canciones que forman parte de “Inteligencia Artesanal”.