Jesse Huerta impactó a sus fanáticos al anunciar que se aleja de Jesse & Joy por un tiempo, lo que pone en pausa la exitosa banda que conformó con su hermana Joy.

A través de una emotiva carta abierta publicada en sus redes sociales, el músico detalló las razones personales detrás de esta inesperada decisión.

Por qué se separa Jesse & Joy (captura de Instagram)

Por qué se separa Jesse & Joy: el comunicado que angustió a sus fans

En el texto, Jesse explicó que el motivo principal de su alejamiento responde estrictamente a una necesidad de salud mental, paz interior y enfoque en su entorno íntimo.

“He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito. Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos”, expresó el artista.

Además, le dedicó unas palabras de agradecimiento a Joy: “A mi hermana, gracias por los buenos recuerdos y por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz”.

Por qué se separa Jesse & Joy (captura de Instagram)

Por qué se separa Jesse & Joy (captura de Instagram)

Por qué se separa Jesse & Joy (captura de Instagram)

¿Qué pasará con la gira y los shows en Argentina?

Para tranquilidad de su público, el músico aclaró que cumplirá con cada uno de los conciertos pactados antes del parate definitivo, el cual será el 17 de noviembre en Londres.

Esto significa que los compromisos de la banda siguen en pie. Los fa

ns de Argentina tendrán la oportunidad de ver al dúo en vivo en las siguientes fechas:

Buenos Aires: 1 de noviembre

Córdoba: 6 de noviembre

Tucumán: 7 de noviembre