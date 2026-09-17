Este 17 de septiembre, en La Mañana con Moria, el periodista Gustavo Méndez mostró por primera vez la invitación de casamiento virtual que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul enviaron a sus seres queridos.

Durante el programa, el panelista reveló además que los padres de la artista, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, no habrían sido incluidos en el envío inicial.

Qué significa la peonía azul, la flor de la tarjeta de boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

En medio del debate, Moria Casán puso la lupa en un detalle del diseño: la llamativa flor azul ilustrada en el centro de la tarjeta.

“No es una flor de loto, es una flor azul que eligió Tini: es una peonía”, aseveró Méndez en vivo. Por su parte, ‘La One’ acotó con entusiasmo: “Soy fan de las peonías porque tienen el mejor perfume del planeta”.

Qué significa la peonía azul, la flor de la tarjeta de boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

¿Qué significa la peonía y por qué la eligió Tini Stoessel?

La peonía es una de las flores más icónicas en las bodas de todo el mundo. Está profundamente ligada al romance, la sofisticación y los nuevos comienzos:

Prosperidad y buena fortuna: tradicionalmente, simboliza la abundancia, el éxito financiero y los augurios de un matrimonio duradero.

Amor romántico y conyugal: representa la felicidad en la pareja, la devoción mutua y el honor.

Elegancia y distinción: sus múltiples capas de pétalos tupidos evocan delicadeza, lujo y timidez en el lenguaje floral clásico.

El simbolismo detrás de la peonía azul

Un detalle clave es que las peonías no existen de forma natural en color azul (suelen ser blancas, rosadas o rojas). Por eso, la elección de un tono azul ilustrado para la invitación añade un significado único: