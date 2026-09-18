Juli Castro abrió las puertas de su intimidad y contó cómo se organiza en la convivencia con Fausti Bo. En una charla distendida en Luzu TV, la influencer explicó el acuerdo al que llegaron para compartir el día a día bajo el mismo techo.

“Ahora estamos viviendo, el acuerdo es que vivimos los dos pero yo pago las cuentas, porque también es mi lugar”, relató Juli, dejando en claro cómo se reparten los gastos en la pareja.

Juli Castro contó cómo se organizan con Fausti Bo los gastos de la casa tras mudarse juntos (Foto: captura de LUZU TV).

La charla dejó en evidencia que, más allá de los roles tradicionales, Juli y Fausti encontraron una dinámica propia para convivir. Mientras ella se hace cargo de los gastos, él se ocupa del orden y la organización, mostrando que cada pareja encuentra su propio equilibrio.

EL ROL DE FAUSTI BO EN LA CASA QUE COMPARTE CON JULI CASTRO

Ante la consulta de Diego Leuco sobre qué aporta Fausti en la convivencia, Juli fue directa: “Y me ayuda bastante con el tema orden y demás, es muy aplicado”. Así, destacó que su pareja se encarga de mantener la casa en condiciones y colabora con las tareas cotidianas.

Juli Castro contó cómo se organizan con Fausti Bo los gastos de la casa tras mudarse juntos (Foto: captura de LUZU TV).

Leuco, sorprendido por la respuesta, le retrucó con humor: “Eso es interesante… estás conformándote…”, generando risas en el estudio, sin poder entender el tipo de acuerdo al que llegaron ya que el influencer no aportaría nada económico a la casa.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.