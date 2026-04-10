Juli Castro le brindó una entrevista a Emilia Attias y se abrió a fondo respecto de su presente y su futuro.

La influencer de 22 años reveló que con su pareja Fausti Bo, de 21, planean casarse y tener hijos.

Durante el diálogo, la artista Juli Castro aseguró: “Me quedo con él para toda la vida. Yo ya quiero casamiento, hijos, matrimonio, todo. Y a él le encantan los nenes, le encanta la familia. Coincidimos mucho en eso”.

Juli Castro ya quiere casarse y tener hijos con Fausti Bo: tiene los nombres para sus niños y todo planificado. Foto: Movilpress.

LOS PLANES DE JULI CASTRO

La artista explicó: “Y por suerte, tenemos decidido eso. Casamiento, hijos, vivir juntos. Yo tengo todo (en cuanto a fechas). Él está al tanto de algunas. Se quiere hacer el misterioso, porque él me tiene que proponer. Él ya la tiene pensada. Es más chico que yo”.

Sobre su deseo de ser madre, Juli señaló que ya tiene nombres en agenda: “Tengo la lista en notas. A él no le gustan todos, no voy a decir cuál para no ofender a nadie. De nena me gusta Francesca, Guillermina, Joaquina, Rufina, Jacinta, Matilda. Y de varón, Lorenzo, Vicencio, Ciro, Simón, León, Milo. Se viene dentro de poco”.