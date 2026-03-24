Cuando tenía 9 años, Juli Castro subía contenido a sus redes sociales haciendo lo que más le gusta y mejor le sale: bailando.

La artista, hija de la actriz Momi Giardina y del actor Diego Castro, se hizo viral rápidamente y dedicó su vida a la danza.

Juli Castro publicó un video retro bailando: “Sigo sin poder…” | Créditos: Instagram @juli.castroo

Ahora es una de las grandes figuras de Disney Playback. De hecho, Juli Castro se lució en dos shows en el Gran Rex y por eso hizo un posteo especial en su cuenta de Instagram.

Juli Castro publicó un video retro bailando: “Sigo sin poder…” | Créditos: Instagram @juli.castroo

EL VIDEO RETRO DE JULI CASTRO

A pesar de sus jóvenes 22 años, la bailarina rindió honor a su carrera. Publicó un álbum con fotos y videos retro y actuales para agradecer.

Juli Castro publicó un video retro bailando: “Sigo sin poder…” | Créditos: Instagram @juli.castroo

A ello agregó un sentido texto: “Sigo sin poder creer que la nena que soñaba con bailar y cantar en Disney hizo dos Gran Rex. Soy una afortunada de la vida. Qué increíble equipo, qué profesionales y qué buenas personas. Los amo”.