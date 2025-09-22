La espera terminó para los fanáticos de las historias musicales: Disney+ anunció el estreno de Playback: Una somos dos, la serie juvenil que promete ser furor entre los adolescentes y que llegará a la plataforma el 29 de octubre con todos sus episodios disponibles.

La ficción está protagonizada por Juli Castro, Antonella Podestá y Valen G, y cuenta con el sello del equipo creativo detrás de éxitos como Soy Luna y Violetta.

En esta oportunidad, la música vuelve a ser el eje central de una trama que mezcla amistad, secretos y sueños de fama.

De qué trata Playback: Una somos dos

La historia sigue a Emma (Castro) y Camila (Podestá), dos amigas inseparables que logran un éxito viral gracias a un video que preparan para un concurso de talentos. Pero hay un detalle que lo cambia todo: una de ellas hace playback sobre la voz de la otra.

Lo que arranca como un plan perfecto para mostrar su música, pronto se transforma en un secreto difícil de sostener y pone en jaque una amistad de toda la vida.

El dilema de la fama, la presión de las redes y el valor de la amistad se mezclan en una serie que busca conectar con los jóvenes y sus desafíos actuales.

Un elenco repleto de caras conocidas y nuevas promesas

Además de las protagonistas, el elenco suma a Mati Spano, Valentino Petrilli, Eliam Pico, Nati Uboldi, Rubén Tuesta, Felipe Colombo, Facundo Gambandé, Joaquín Scotta, Franco Gotelli, Ángel Abad, Taina Gravier, Azul Araya, Mey Scápola, Paula Kohan, Lorena Meritano, Larissa Goyco, María Figueras y Pablo Sorensen.

También habrá participaciones especiales de Luis Roberto Guzmán y Catherine Fulop.

Las canciones que ya suenan en todas partes

La música es protagonista absoluta en Playback: Una somos dos. Los primeros tres sencillos de la serie —“Rumbo a las estrellas”, “Mala Mala” y “Bum Bum Terremoto”— ya están disponibles en todas las plataformas digitales y anticipan el clima festivo y pegadizo que tendrá la producción.