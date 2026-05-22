Cazzu y Paulo Londra consolidan su expansión internacional con exitosas giras por Estados Unidos y México, donde lograron agotar entradas y convocar a miles de fanáticos.

Por un lado, Cazzu cerró el primer tramo de “Latinaje en Vivo”, una gira que ya superó las 50 mil entradas vendidas. Con shows agotados en ciudades como Chicago, Las Vegas, Phoenix, San Diego, Houston, New York y Miami, la artista logró una fuerte conexión con el público latino en Norteamérica.

Además, durante su paso por México participó del reconocido Tecate Emblema, donde compartió line up con los Jonas Brothers, y también se presentó en Querétaro ante una sala repleta de seguidores. En paralelo, lanzó “Perdón Si No Te Llamé”, single que ya acumula millones de reproducciones y acompaña esta nueva etapa de expansión global.

CAZZU Y PAULO LONDRA CONQUISTAN ESTADOS UNIDOS

Cazzu en Estados Unidos

Cazzu en Estados Unidos

Paulo Londra en Estados Unidos

Paulo Londra en Estados Unidos

Por su parte, Paulo Londra debutó oficialmente en Estados Unidos con shows propios y una presentación histórica en el Palladium Times Square de New York, donde agotó entradas y recibió una ovación total del público. El artista cordobés inició así una serie de cinco fechas clave en territorio norteamericano, marcando un nuevo capítulo en su carrera internacional.

Tras su exitoso paso por New York, Londra continuará su recorrido por Chicago, Napa Valley, Miami y Los Ángeles.

Además, participará de importantes festivales como “Sueños” y BottleRock Napa Valley, donde compartirá cartel con figuras internacionales como los Foo Fighters, Lil Wayne, Lorde y los Backstreet Boys.