Paulo Londra volvió a convertirse en papá. El cantante cordobés anunció el nacimiento de Justina, su tercera hija, y compartió una tierna postal desde la clínica sosteniendo a la recién nacida en brazos.

A través de sus redes sociales, el artista publicó una foto en blanco y negro en la que se lo ve sentado, con el torso descubierto y mirando con emoción a la beba recién nacida. La imagen estuvo acompañada por un mensaje de agradecimiento.

“Gracias a mi leona te la bancaste toda 💪🦁❤️ y trajiste a la leona Justina a la manada, gracias a todos los médicos, doctores y enfermeros de la Reina Fabiola por ayudar en el proceso y que sea bello”, escribió el cantante, dedicándole palabras a su pareja y al equipo médico que acompañó el nacimiento.

Foto: Instagram Paulo Londra

Foto: @martuquetglas

La beba nació el 9 de de marzo, como lo indicó su mamá en stories con otra foto de los 3.

QUIÉNES SON LAS HIJAS DE PAULO LONDRA

Justina es la primera hija de Londra junto a su actual pareja, Martina Quetglas Boj. El artista había anunciado que sería padre nuevamente en agosto de 2025 durante un recital en Perú, donde sorprendió al público al contar que estaba esperando otra nena.

El músico ya es papá de Isabella Naomi, nacida el 17 de julio de 2020, y Francisca, nacida el 21 de febrero de 2022, ambas fruto de su relación anterior con Rocío Moreno.

Foto: Instagram (@paulolondra)

Con la llegada de Justina, la familia del cantante suma una nueva integrante y el artista volvió a compartir con sus seguidores uno de los momentos más importantes de su vida personal.