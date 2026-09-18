En el programa Puro Show, Fernanda Iglesias contó cómo Candela Arizaga le confirmó, de manera indirecta, que rompió la perimetral y se reencontró con Facundo Moyano. La periodista relató que la modelo le envió un mensaje con tono de complicidad, dejando en claro que el encuentro sí ocurrió.

Durante la emisión, Iglesias compartió detalles de la conversación: “Hablé con ella, es que es una forma rara de la que me lo confirmó. No lo quería decir, pero bueno, lo voy a contar. Estábamos hablando y yo le digo: ‘Mirá, yo también tuve una perimetral y también la rompí´“.

La modelo compartió esta postal inédita junto al sindicalista en medio de los rumores de un nuevo romance Fuente: Instagram

Según contó la panelista, la respuesta de Arizaga fue tan clara como irónica tras los fuertes rumores que indican que se habría vuelto a ver con el dirigente político tras el suceso público: “Y entonces ella me pone ‘separadas al nacer’, osea no me lo dice directamente, pero me hace sentir que sí”.

LA FURIA DE CANDELA ARIZAGA CON FACUNDO MOYANO POR SUS INFIDELIDADES

En el programa Primicias Ya (América TV) se difundió un audio en el que la modelo descargó toda su furia contra el dirigente, dejando en claro el nivel de tensión que atraviesa el vínculo.

Candela Arizaga habló de Facundo Moyano (Foto: captura de América).

En el audio, Candela no se guardó nada:“Yo viéndome loca, pidiéndole a mi abogado que levanten en la perimetral, estoy siempre para él. Y él, ¿qué hace? tranquilito en el hotel, mientras se lleva minas, me caga, encima lo mandan al frente, no, realmente esto me supera", se la escucha decir, visiblemente afectada por la situación.

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