Pese al cambio en la declaración de Candela Arizaga, la causa que se le abrió a Facundo Moyano tras el escándalo que se desató en la Av. Libertador al 5400, en el barrio de Belgrano, la causa contra Facundo Moyano continúa su curso, y en ese marco, se conoció qué cifra le habría ofrecido el sindicalista a la modelo.

Desde el inicio de este escándalo que sacudió a la sociedad argentina a comienzos de agosto, los medios vienen tratando de determinar qué cifra le habría prometido Moyano a la modelo con la que compartió un fin de semana para que ella cambie la declaración inicial en la que lo acusaba de violencia de género, entre otras cosas.

Facundo Moyano y Candela Arizaga (@facundomoyanook y @candelamagaliok)

En ese sentido, Gustavo Méndez contó en el streaming de Border Periodismo que ese acuerdo económico existe, y que él conoce la cifra. “El padre de Candela Arizaga vive en Villa Constitución, llegando a 18 kilómetros de San Nicolás, pero ya es provincia de Santa Fe y la gente habla en los pueblos se va de boca”, comenzó.

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“Lo que me enteré de una muy buena fuente, cercanísima al padre de Candela, que el hombre trabaja en una metalúrgica importante de la zona, y durante las primeras semanas, un poco por miedo y otro poco tal vez después por este posible acuerdo que habría realizado Facundo Moyano con Candela, no fue a trabajar, se pidió licencia”, agregó.

El periodista de La Mañana con Moria que el padre de Candela pecó de indiscreción en su ciudad. “Esta fuente me comentó que el padre de Candela habría contado que su hija realizó un acuerdo económico con el señor Facundo Moyano, sindicalista de los peajes”, agregó el panelista.

Facundo Moyano y Candela Arizaga (@facundomoyanook y @candelamagaliok)

“¿Querés saber cuál habría sido la cifra de este acuerdo, posible acuerdo económico entre Facundo Moyano y Candela Magalía Arizaga?”, dijo, tentando a la conductora, que se quedó boquiabierta cuando escuchó la cifra de 90 millones de pesos. “Son 58 mil dólares”, calculó Oliván. “Es casi un monoambiente en un barrio cheto. Recordemos que Candela Magalía tiene 23 años, chicos, y ya viaja por el mundo, tiene una vida de lujo”, cerró Méndez.

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