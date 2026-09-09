La China Suárez pasa sus días en Buenos Aires acompañada por sus hijos, Magnolia y Amancio Vicuña, y compartió algunos momentos de su vida cotidiana a través de sus redes sociales.

En una de las imágenes que publicó en Instagram, la actriz se mostró junto a Magnolia y Amancio a bordo de un auto. La postal reflejó un momento familiar durante su estadía en la Argentina.

Más tarde, la China Suárez compartió otra escena junto a su mamá, Marcela, mientras ambas observaban a Amancio jugar al fútbol. El pequeño llevaba puesta una camiseta con el nombre del futbolista español Lamine Yamal, una de las figuras más destacadas del fútbol internacional.

China Suárez con Magnolia y Amancio y su mamá Marcela. Fotos: Instagram sangrejaponesa

China Suárez con Magnolia y Amancio. Foto: Instagram sangrejaponesa

La China Suárez mostró su look desde la casa de los sueños

En otra de las publicaciones, la actriz posó desde la denominada casa de los sueños y mostró su look frente al espejo. En la imagen, se levantó levemente la remera para dejar al descubierto su cintura.

Video: Instagram sangrejaponesa

Las postales que compartió la China Suárez estuvieron centradas en su vida familiar y en distintos momentos de su estadía en Buenos Aires. Mauro Icardi no apareció en ninguna de las imágenes.

Qué pasa con Mauro Icardi y su futuro futbolístico

Mientras la China Suárez se muestra en Buenos Aires junto a sus hijos, Mauro Icardi continúa definiendo su futuro profesional.

En Nuevo Día, Juan Etchegoyen dijo que Mauro Icardi habría echado a su representante Elio Pino (Foto: captura de Ciudad Magazine).

El delantero rosarino, que quedó como agente libre tras su salida del Galatasaray, despertó el interés de distintos clubes y ahora Atlético Mineiro se sumó a la lista de equipos que evalúan contratarlo.

La ventana de transferencias en Brasil cierra el 11 de septiembre, por lo que los próximos días serán determinantes para conocer cuál será el próximo destino futbolístico de Mauro Icardi.