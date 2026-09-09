Cosquín Rock 2027 ya tiene su grilla completa. El festival se realizará el 6 y 7 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba, con más de 100 artistas nacionales e internacionales y una propuesta que reunirá rock, indie, música urbana, trap, blues, metal, punk, electrónica, cuarteto y cumbia.

Cosquín Rock 2027: grilla del sábado 6 de febrero

La primera jornada del festival será el sábado 6 de febrero y contará con la presencia de grandes nombres de la música nacional e internacional.

Entre los principales artistas se destacan Ciro y Los Persas, Divididos, El Mató a un Policía Motorizado, Wos, No Te Va Gustar, Los Cafres, Los Espíritus, Los Gardelitos, Ratones Paranoicos, Guasones, Illya Kuryaki and the Valderramas, Jorge Drexler, Piti Fernández, La Mississippi y Los Pérez García.

La grilla completa del Día 1 está integrada por:

Abril Olivera

Alapar

Autos Robados

BB Asul

Blair

Botafogo

Camionero

Capital Cities

Cayacanaya

César Valdomir

Chapa & Castelo

Ciro y Los Persas

Cruzando el Charco

Cuatro al Hilo

Delfina Campos

Dellacasa

Divididos

El Mató a un Policía Motorizado

El Zar

Florian

Franco Cinelli

Gauchito Club

Gente Negra

Guasones

Illya Kuryaki and the Valderramas

Jorge Drexler

Kat Riggins

Koino Yokan

La Mississippi

Lisandro Aristimuño

Los Cafres

Los Espíritus

Los Gardelitos

Los Pérez García

Lulu Matheu

Manu Desrets

Manu Martínez

Mar Monzón

Mariano Mellino

Martín Huergo

Mateo Dufour

Najles

Nick Curly

Nicola

No Te Va Gustar

Piti Fernández

Ratones Paranoicos

Reybruja

Richie Hawtin

Sandra Vázquez

Siloé

Só

Sour District

The Ginger Hearts

Un Poco de Ruido

Usted Señalemelo

Wos

Zoe Gotusso

Cosquín Rock 2027: grilla completa

Cosquín Rock 2027: grilla del domingo 7 de febrero

La segunda jornada será el domingo 7 de febrero, con una programación que tendrá como grandes protagonistas a Babasonicos, Catupecu Machu, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Kapanga, La Delio Valdez, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Los Fabulosos Cadillacs, Marilina Bertoldi, Nonpalidece, Peces Raros y Tan Biónica, entre muchos otros.

La grilla completa del Día 2 está conformada por:

2 Minutos

Ale Kurz

Babasonicos

Bacanas

Blues Motel

Búfalos Sedientos

Cada Cual

Catupecu Machu

Daniela Spalla

El Kuelgue

El Plan de la Mariposa

Escalopez

Gustavo Cordera

Héctor Couto

Ilan Amores

Jack Johnson

Jay de Lys

Juan Ingaramo

Justi Riga

Kapanga

La Chancha Muda

La Cumparsita Rock

La Delio Valdez

La Forasteria

La Grecia

La H No Murió

La Kermesse Redonda

La Virgenxita

Las Pastillas del Abuelo

Las Pelotas

Locche

Los Besos

Los Fabulosos Cadillacs

Los Neuropibes

Marilina Bertoldi

Marino’s Band

Memphis La Blusera

Mixo

Mrtna

Nacho Bolognani

Nonpalidece

Peces Raros

Perras on the Beach

Pizza

Q’Lokura

Ryan

Salas Velatorias

Silvestre y La Naranja

Tan Biónica

The Rhythm Gamblers

Tiki Sironi & Agus Prieto

Victoria Whynot

Viejo Motor

Wayra Iglesias

Winona Riders

Zaren

Entradas Cosquín Rock 2027

La venta oficial de tickets se realiza únicamente de forma digital a través de www.cosquinrock.net.