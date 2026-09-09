Cosquín Rock 2027 ya tiene su grilla completa. El festival se realizará el 6 y 7 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba, con más de 100 artistas nacionales e internacionales y una propuesta que reunirá rock, indie, música urbana, trap, blues, metal, punk, electrónica, cuarteto y cumbia.
Cosquín Rock 2027: grilla del sábado 6 de febrero
La primera jornada del festival será el sábado 6 de febrero y contará con la presencia de grandes nombres de la música nacional e internacional.
Entre los principales artistas se destacan Ciro y Los Persas, Divididos, El Mató a un Policía Motorizado, Wos, No Te Va Gustar, Los Cafres, Los Espíritus, Los Gardelitos, Ratones Paranoicos, Guasones, Illya Kuryaki and the Valderramas, Jorge Drexler, Piti Fernández, La Mississippi y Los Pérez García.
La grilla completa del Día 1 está integrada por:
- Abril Olivera
- Alapar
- Autos Robados
- BB Asul
- Blair
- Botafogo
- Camionero
- Capital Cities
- Cayacanaya
- César Valdomir
- Chapa & Castelo
- Ciro y Los Persas
- Cruzando el Charco
- Cuatro al Hilo
- Delfina Campos
- Dellacasa
- Divididos
- El Mató a un Policía Motorizado
- El Zar
- Florian
- Franco Cinelli
- Gauchito Club
- Gente Negra
- Guasones
- Illya Kuryaki and the Valderramas
- Jorge Drexler
- Kat Riggins
- Koino Yokan
- La Mississippi
- Lisandro Aristimuño
- Los Cafres
- Los Espíritus
- Los Gardelitos
- Los Pérez García
- Lulu Matheu
- Manu Desrets
- Manu Martínez
- Mar Monzón
- Mariano Mellino
- Martín Huergo
- Mateo Dufour
- Najles
- Nick Curly
- Nicola
- No Te Va Gustar
- Piti Fernández
- Ratones Paranoicos
- Reybruja
- Richie Hawtin
- Sandra Vázquez
- Siloé
- Só
- Sour District
- The Ginger Hearts
- Un Poco de Ruido
- Usted Señalemelo
- Wos
- Zoe Gotusso
Cosquín Rock 2027: grilla del domingo 7 de febrero
La segunda jornada será el domingo 7 de febrero, con una programación que tendrá como grandes protagonistas a Babasonicos, Catupecu Machu, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Kapanga, La Delio Valdez, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Los Fabulosos Cadillacs, Marilina Bertoldi, Nonpalidece, Peces Raros y Tan Biónica, entre muchos otros.
La grilla completa del Día 2 está conformada por:
- 2 Minutos
- Ale Kurz
- Babasonicos
- Bacanas
- Blues Motel
- Búfalos Sedientos
- Cada Cual
- Catupecu Machu
- Daniela Spalla
- El Kuelgue
- El Plan de la Mariposa
- Escalopez
- Gustavo Cordera
- Héctor Couto
- Ilan Amores
- Jack Johnson
- Jay de Lys
- Juan Ingaramo
- Justi Riga
- Kapanga
- La Chancha Muda
- La Cumparsita Rock
- La Delio Valdez
- La Forasteria
- La Grecia
- La H No Murió
- La Kermesse Redonda
- La Virgenxita
- Las Pastillas del Abuelo
- Las Pelotas
- Locche
- Los Besos
- Los Fabulosos Cadillacs
- Los Neuropibes
- Marilina Bertoldi
- Marino’s Band
- Memphis La Blusera
- Mixo
- Mrtna
- Nacho Bolognani
- Nonpalidece
- Peces Raros
- Perras on the Beach
- Pizza
- Q’Lokura
- Ryan
- Salas Velatorias
- Silvestre y La Naranja
- Tan Biónica
- The Rhythm Gamblers
- Tiki Sironi & Agus Prieto
- Victoria Whynot
- Viejo Motor
- Wayra Iglesias
- Winona Riders
- Zaren
Entradas Cosquín Rock 2027
La venta oficial de tickets se realiza únicamente de forma digital a través de www.cosquinrock.net.