Maia Reficco da un nuevo paso en su carrera musical con el lanzamiento de “de visita”, su esperado EP debut, editado a través de Interscope Records. El trabajo reúne seis canciones en las que la artista explora la vulnerabilidad, la identidad, el deseo y las complejidades del amor contemporáneo.

Luego de presentar “amapola” como adelanto, Maia invita a descubrir el universo sonoro que construyó para este primer trabajo discográfico.

El EP propone un recorrido íntimo y personal, con una combinación de pop y sonidos de la escena alternativa, además de texturas vanguardistas y letras cargadas de personalidad.

“sur”, la canción central del EP de Maia Reficco

El corazón de “de visita” es “sur”, elegido como focus track del proyecto.

De Broadway a la música

Maia Reficco construyó una trayectoria vinculada tanto a los escenarios como a las producciones audiovisuales internacionales. Ahora, con “de visita”, inicia una nueva etapa en la que apuesta de lleno por su faceta como cantante y compositora.

El EP funciona como una presentación artística en primera persona: seis canciones que permiten conocer una versión más íntima de Maia y consolidan su identidad dentro de la escena musical.

“de visita”: tracklist completo

El primer EP de Maia Reficco está compuesto por seis canciones:

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“de visita” ya está disponible para escuchar en plataformas digitales.