XLOV se prepara para presentarse por primera vez en el país el próximo 25 de noviembre en C Art Media.

Pero ¿qué es XLOV? ¿Quiénes integran la banda? ¿Y qué significa que sea un grupo genderless?

La agrupación propone una mirada artística que trasciende las categorías tradicionales de masculinidad y feminidad y se convirtió en uno de los fenómenos emergentes de la escena del K-pop.

¿Qué significa que XLOV sea una banda genderless?

XLOV

XLOV es una de las agrupaciones que incorporó el concepto genderless, cuya traducción literal al español es “sin género”, como una parte fundamental de su propuesta artística y conceptual.

En el caso del grupo, la idea consiste en dejar de lado las etiquetas tradicionales asociadas a la masculinidad y la feminidad, tanto en su estética como en su música, sus letras y sus performances.

Por este motivo, XLOV no se presenta como una boy band ni como una girl band, sino como una agrupación que busca construir una identidad artística que trascienda esas categorías.

XLOV

Según explicaron sus integrantes en diferentes oportunidades, el concepto no pretende definir la identidad personal de cada uno de ellos, sino cuestionar los estereotipos y las expectativas sobre lo que se supone que corresponde a cada género dentro de la música y el espectáculo.

Además, sus canciones evitan recurrir a pronombres de género para contar historias de amor, vulnerabilidad y superación. De esta manera, buscan que cualquier persona pueda sentirse identificada con sus mensajes.

Quiénes son los integrantes de XLOV

Haru de XLOV

Hyun de XLOV

Rui de XLOV

Wumuti de XLOV

Detrás de XLOV se encuentra Wumuti, líder y productor de la agrupación. Antes de formar parte del grupo, participó en diferentes programas de supervivencia musical de Corea del Sur.

Uno de ellos fue Boys Planet, uno de los realities más populares del género, donde coincidió con Rui y Haru, quienes posteriormente se convertirían en integrantes de XLOV.

Actualmente, el cuarteto multinacional está conformado por:

Wumuti, de China

Rui, de Taiwán

Hyun, de Corea del Sur

Haru, de Japón

La agrupación fue formada bajo el sello 257 Entertainment y actualmente es manejada por WM Entertainment.

Cuándo debutó XLOV y por qué se convirtió en un fenómeno

XLOV debutó oficialmente en enero de 2025 con el lanzamiento de I’mma Be, un sencillo producido por el propio Wumuti.

Su comunidad de seguidores, conocida como EVOL, no deja de crecer a nivel internacional.

El grupo también consiguió una importante repercusión durante su reciente gira europea, con shows agotados en países como Reino Unido, Francia y Rumania.

XLOV llega por primera vez a la Argentina: cuándo y dónde será el show

Los fanáticos argentinos del K-pop tendrán la oportunidad de ver a XLOV en vivo por primera vez el 25 de noviembre en C Art Media.

El concierto formará parte de la primera gira latinoamericana de la agrupación, que también incluirá presentaciones en México, Perú y Chile.

Las entradas para ver a XLOV en Argentina están disponibles únicamente a través de Passline.