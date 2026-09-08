Mia Zeta lanzó “Crecer”, el primer adelanto de Dónde Salir a Buscar, su esperado álbum debut coproducido por el reconocido músico y productor argentino Gustavo Santaolalla.

Mia Zeta lanzó “Crecer”, su nueva canción coproducida por Gustavo Santaolalla

“Crecer” funciona como la carta de presentación de Dónde Salir a Buscar, el álbum debut que Mia Zeta presentará en octubre de 2026.

Quién es Mia Zeta

Mia Zeta es una cantautora, productora y multiinstrumentista argentina de 25 años. Su propuesta musical surge del cruce entre géneros como el soul, el jazz, el R&B, el blues y el hip-hop, junto con la tradición de la canción en español.

La artista comenzó a desarrollar su proyecto solista con los EP Realidades, lanzado en 2020, y Hasta en los sueños, publicado en 2022. Ambos trabajos fueron producidos junto a Carolina de la Muela.

A los 20 años, Mia se mudó a Boston después de recibir una beca para estudiar Producción Musical en Berklee College of Music, institución en la que se graduó con honores.

Durante ese período, amplió su universo creativo y trabajó junto a músicos y productores como Lito Vitale, Clara Cava, Emilio Khotton, Tuiste y Mayo.

Su experiencia junto a CA7RIEL, Paco Amoroso y Rusowsky

Además de su proyecto personal, Mia Zeta construyó una importante trayectoria como corista. Formó parte de las giras de CA7RIEL y Paco Amoroso y participó junto a ellos en una presentación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

También formó parte del Tiny Desk de Rusowsky.



