Lucia Sisic, quien ostentaba el título de Miss Austria 2024, murió a los 22 años tras una vida marcada por una grave condición cardíaca. La noticia fue confirmada por la organización del certamen de belleza, que expresó su dolor y envió condolencias a la familia y allegados de la joven.

En un comunicado publicado en redes sociales, la directora del concurso, Kerstin Rigger, despidió a Sisic con palabras de afecto: “Con gran consternación y profunda tristeza hemos recibido la noticia del fallecimiento de nuestra Miss Austria 2024, Lucia Sisic. La recordaremos como una joven maravillosa. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias van para su familia, amigos y todos los que estuvieron cerca de ella. Querida Lucia, siempre formarás parte de nuestra familia de Miss Austria. Descansa en paz”.

Lucia Sisic (Foto: Instgagram @ luciasisic)

Desde su nacimiento, Lucia Sisic convivió con una malformación en una válvula del corazón. A lo largo de su vida, debió someterse a siete operaciones para tratar la afección. La última intervención ocurrió en 2025, y tras superar el procedimiento, la modelo compartió su alivio en Instagram: “Ya tengo también mi séptima operación superada y estoy encantada de poder tomarme un descanso, con suerte por varios años”.

Lucia Sisic (Foto: Instgagram @ luciasisic)

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A pesar de las dificultades, Sisic mantuvo una actitud de fortaleza y agradeció públicamente a los médicos que la acompañaron. En 2024, escribió: “Gracias a los especialistas y médicos dedicados que me salvaron la vida repetidamente con sus increíbles esfuerzos, he superado muchos momentos difíciles y he podido llevar una vida plena. Sé que solo he dominado una pequeña parte de lo que aún me queda por delante. Sin embargo, estoy orgullosa de no haberme rendido, a pesar de que había muchos motivos para hacerlo”.

Lucia Sisic (Foto: Instgagram @ luciasisic)

Lucia Sisic (Foto: Instgagram @ luciasisic)

Nacida en Viena, Sisic fue elegida Miss Vienna en un certamen realizado en Lugner City, la capital austríaca. En 2024, alcanzó el máximo reconocimiento nacional al ser coronada Miss Austria, título que mantuvo hasta su fallecimiento, ya que no se realizaron nuevas ediciones del concurso.

Lucia Sisic (Foto: Instgagram @ luciasisic)

Su historia personal, marcada por los problemas cardíacos, acompañó toda su trayectoria en los concursos de belleza. A pesar de las adversidades, Sisic se mostró siempre decidida a llevar una vida plena y a compartir su experiencia para inspirar a otros.

Lucia Sisic (Foto: Instgagram @ luciasisic)

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