A poco más de cinco meses del nacimiento de Gia, Oriana Sabatini va retomando poco a poco su rutina diaria y sus nuevos proyectos profesionales.

En las últimas horas, la artista sorprendió a sus miles de seguidores al mostrar un inesperado cambio de look aunque no reveló a qué se debió semejante transformación.

Este domingo, la hija de Catherine Fulop dejó atrás su característico cabello negro azabache y se animó a un rubio claro, acompañado por un moderno corte bob con efecto de textura húmeda. Fue ella quien compartió las imágenes en sus redes.

El nuevo estilo estuvo acompañado por un maquillaje intenso en tonos lilas y un delineado marcado, que completaron una estética completamente diferente a la que suele lucir. Además, posó sentada en una silla con una campera de cuero marrón, un top negro y jeans, mientras mostraba una actitud relajada.

(Foto: Instagram @orianasabatini)

EL RADICAL CAMBIO DE LOOK DE ORIANA SABATINI

El contraste con su tradicional pelo oscuro fue inmediato y dejó en evidencia la versatilidad de Oriana a la hora de experimentar con su imagen. La transformación rápidamente se volvió uno de los temas más comentados entre sus seguidores.

(Foto: Instagram @orianasabatini)

Los comentarios no tardaron en aparecer. “¿¿Perdón??”; “¿¿Qué??”; “¡Wow! ¡Qué cambio! Bella como siempre”; “HOT”; “No puede ser”; “No, bueno, chau. Estoy enamorada” y “Podrán ser tan hermosa” fueron algunas de las reacciones.

(Foto: Instagram @orianasabatini)

Además, varias figuras de su círculo íntimo y del ambiente artístico celebraron la transformación. Entre ellas estuvieron Paulo Dybala, su pareja, y Catherine Fulop, su mamá. También reaccionaron colegas y amigas como María Becerra, Cami Mayan y Blair, entre otras.