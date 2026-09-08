Semanas atrás, Roberto García Moritán fue vinculado sentimentalmente a Emily Ceco, la ex participante de “Love is Blind”. Si bien hoy en día asegura que está soltero, en una reciente entrevista habló sobre sus ex parejas y le dejó la puerta abierta a las segundas oportunidades.

Invitado al programa de streaming “No tan pronto”, el político fue cuestionado por sus ex parejas. Cabe recordar que además de haberse casado con Carolina “Pampita” Ardohain, Moritán estuvo muchos años casado con Milagros Brito.

Si bien esas dos fueron las parejas más importantes de su vida y con quienes tuvo hijos, Roberto también fue vinculado sentimentalmente con otras figuras del espectáculo como, por ejemplo, Priscila Crivocapich, Juana Viale y Camila Velasco.

Pampita y Roberto García Moritán (Foto: Instagram @robergmoritan)

ROBERTO GARCÍA MORITÁN REVELÓ SI VOLVERÍA CON ALGUNA DE SUS EX PAREJAS

“¿Volverías con alguna de tus ex?“, le preguntó Paz, una de las conductoras de ”No tan Pronto". Roberto García Moritán, quien dudó apenas unos segundos, no dio vueltas al responder: “Puede ser”. “¡Apa! ¿Con cualquiera de ellas o hay alguna que sí?“, insistió la conductora del ciclo.

“No, cualquiera no”, aclaró el empresario. Entonces, Matías Vázquez le preguntó directamente: “¿Milagros, Pampita o Camila Velasco?“. ”No te voy a responder eso...“, devolvió el invitado que no se animó a dar nombres.

Roberto García Moritán reveló si volvería con alguna de sus ex parejas (Video: No tan Pronto)

Más adelante, el conductor mencionó la faceta política del invitado. “Moritán presidente... ¿tenemos que ver que puede estar con una celebridad también?“, le consultó.

“Para mí no hay un valor ahí, pero puede ser. Podría ser. Para mí es mucho más importante en este momento de mi vida alguien que entienda la razón por la cual estoy haciendo lo que estoy haciendo, que sea famosa o no famosa...”, respondió Roberto, restándole importante al tema.

Por último, fue consultado por Virginia Gallardo, con quien había sido vinculado en un momento. “A mí me gustaría que Virginia el día de mañana sea gobernadora”, explicó Moritán que aseguró que lo habían relacionado con ella por haberlos visto charlando y porque él había reaccionado a una de sus publicaciones en Instagram.