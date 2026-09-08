La salud de Mirtha Legrand mantiene en vilo al ambiente del espectáculo. Este martes 8 de septiembre, la periodista Mercedes Ninci reveló en La Mañana con Moria el resultado de la tomografía que le realizaron a la diva de 99 años y llevó tranquilidad al confirmar que la conductora amaneció sin fiebre.

Para dar un diagnóstico preciso, Ninci le envió los resultados en directo al médico especialista Guillermo Capuya, quien analizó el estudio al aire.

Filtraron la tomografía que le hicieron a Mirtha Legrand y el Dr. Capuya la analizó en vivo

Qué dice la tomografía que le hicieron a Mirtha Legrand

“Le mando la tomografía al doctor Guillermo Capuya para que la lea”, explicó Ninci durante el programa.

Acto seguido, la cronista detalló las conclusiones del informe médico: “Mirtha tiene un hematoma de 14 milímetros, pero esos signos inflamatorios pulmonares son habituales en la tercera edad. Son secuelas de cualquier proceso viral. No tiene otra cosa que represente preocupación”.

En ese marco, desde las puertas del centro de salud, Ninci sumó detalles sobre cómo atraviesa estas horas la diva: “La enfermera que pasó la noche con Mirtha la acompaña siempre. Está en una habitación común, pero en una suite”.

Respecto al informe técnico del examen, la periodista leyó la conclusión médica del estudio: “Dice: ‘signo de reagudización de patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea de predominio bibasal. Nódulo pulmonar’”.

Tras la lectura del informe, el Dr. Capuya explicó en vivo el significado de los términos médicos para llevar tranquilidad al público: “Básicamente tiene un cuadro infeccioso respiratorio. Un hematoma es una lesión benigna que lo tiene hace tiempo. Cuando hay un nódulo es importante el seguimiento con una tomografía computada”.

El primer parte médico oficial de Mirtha Legrand

La información sobre el estudio médico se suma al primer parte oficial emitido por el Sanatorio Mater Dei este lunes 7 de septiembre, el cual precisó los motivos de su ingreso y los pasos a seguir.

“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”, indicó el comunicado institucional.

En el mismo escrito, las autoridades del centro médico expresaron el mensaje del entorno de la diva: “Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”.