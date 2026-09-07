Mirtha Legrand fue ingresada este lunes 7 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei tras presentar complicaciones en sus vías respiratorias. La conductora permanecerá internada en una habitación común para completar estudios y recibir tratamiento.

En vivo desde la clínica, el cronista Alejandro Guatti dio a conocer el primer comunicado oficial emitido respecto a la salud de la diva de la televisión.

“Acaba de salir el parte médico. Es un último momento y dice lo siguiente”, anticipó el movilero de Intrusos desde las puertas de la institución.

Qué se sabe de la salud de Mirtha Legrand (captura de eltrece)

Qué dice el parte médico del Sanatorio Mater Dei

El comunicado formal firmado por las autoridades del centro de salud este 7 de septiembre detalla de manera precisa el motivo de la internación:

“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”.

“Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”.

“De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”.

Mirtha Legrand: qué dice el parte médico del Sanatorio Mater Dei (captura de América TV)

Un cuadro que comenzó la semana pasada

El estado de la conductora venía generando preocupación en su entorno desde el pasado 3 de septiembre, cuando comenzó con un fuerte cuadro gripal.

Esta dolencia la obligó a suspender sus compromisos profesionales y bajarse de la grabación de La Noche de Mirtha, emisión en la que debió ser reemplazada en la conducción por su nieta, Juana Viale.

Por el momento, las autoridades médicas confirmaron que Mirtha se encuentra estable en piso de internación general, y se espera la evolución de su cuadro durante las próximas 48 horas previo al nuevo informe médico anunciado para el próximo miércoles.