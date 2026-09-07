El escándalo por la separación de Luck ra de La Joaqui sigue generando polémicas, y luego de que vincularan a Juan Facundo Almenara Ordóñez con Tuli Acosta, el fin de semana circuló la versión de que Joaquinha Lerena de la Riva saldría con Tiago PZK, por lo que Marcela Tauro expresó lo que muchos piensan.

Por empezar, Tauro confundió a La Chilena Belén Negri con Nelta Fiorella Acosta: “Son todas iguales. Me tienen harta que se copian. Mismo cirujano, peluquero, todo.”

Y mientras el un panelista explicaba que Tiago Uriel Pacheco Lezcano también tuvo un affaire con la ex Coscu, tan amigo suyo como lo era Luck Ra, la conductora de Infama exclamó: “Son todos primos”.

Guille Giles y La Joaqui, ambas exparejas de Luck ra.

“Todos salieron con todos”, explotó con risas pícaras en alusión a la promiscuidad.

No hay amigos en este ambiente

A ese punto estaba claro que entre los chicos y chicas de la música urbana “hubo icardiadas”.

Y remató: “Como pasa en la farándula”.

Como si fuera poco, Tiago PZK además habría tenido affaires con las exnovias de sus amigos Tomás Massa y Brunenger... O sea, que de haber seducido a La Joaqui habría hecho poker por las cuatro icardeadas.