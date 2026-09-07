Este lunes 7 de septiembre, Día Mundial del Pelirrojo y se festeja.

La conmemoración nació en los Países Bajos y se celebra en distintas ciudades del mundo.

El razgo característico se debe la mutación del gen MC1R, presente en apenas entre el 1,5% y el 2% de la población mundial, es la que determina el cabello rojo.

Para heredar el gen recesivo hace falta recibir una copia defectuosa de cada padre, algo que ocurre con mayor frecuencia en países como Irlanda y Escocia, donde el cabello rojo natural ronda el 10% de la población.

En Argentina el rasgo es bastante más escaso, lo que también explica por qué buena parte de quienes se suman a la fecha lo hacen con tintura o peluca.

Cómo festejan los colorados

Wendy’s se sumó a los festejos por el Día Mundial del Pelirrojo con una promoción especial: quienes se acercaron a sus locales con cabello rojo acceden a un 2x1en el combo Son of Baconator, la hamburguesa más popular de la marca.

La propuesta de Wendy’s fue inclusiva: bastaba con tener el pelo rojo, teñido o animarse a una peluca para acceder al beneficio. “Elegimos este 7 de septiembre para abrirle la puerta a todo el mundo, seas pelirrojo de nacimiento, te guste teñirte el pelo de rojo o vengas con una peluca bien puesta. La idea es que ese día cualquiera pueda sentirse parte y disfrutar de un combo Son of Baconator con nosotros, con la promo 2x1 como excusa para que se acerquen a probarlo”, explicó Leandro Di Gregorio, Gerente de Marketing de Wendy’s Argentina.