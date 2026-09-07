El jueves por la noche, Wanda Nara publicó una serie de stories de Instagram con una estética muy enigmática y cargada de símbolos, este domingo en Infama, una especialista explicó qué quiso representar la mediática con esta suerte de ritual.

En las imágenes de Wanda aparece una escena armada alrededor de una mesa, con Wanda de pie y vestida con un blazer de cuero negro. Sobre la mesa se ven velas encendidas, rosas rojas, collares de perlas, cadenas doradas, copas y otros objetos, entre ellos una figura de caballo y un carretel de hilo rojo.

Foto: Instagram wanda_nara

Foto: Instagram wanda_nara

Foto: Instagram wanda_nara

Pero el elemento que más llamó la atención fue una camiseta naranja y bordó del Galatasaray, el club en el que jugó Mauro Icardi. La prenda aparece prácticamente en el centro de la composición, junto a una vela encendida. Las imágenes, además, parecen estar generadas con inteligencia artificial, lo que les da un aspecto más artístico o surrealista.

Video: América TV

Leé más:

Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio se dijeron de todo en La Noche de Mirtha por el caso de Wanda Nara y Mauro Icardi

UNA TAROTISTA DESCIFRÓ EL MISTERIOSO RITUAL DE WANDA NARA Y APUNTÓ CONTRA LA CHINA SUÁREZ

Marcela Taura y su equipo hablaron este domingo con una médium que aseguró que las imágenes de Wanda corresponden a “una limpieza fuerte que está relacionada con una trabajo que le hizo la China a Wanda”. “Ella está limpiando un trabajo de familia”, aclaró la vidente.

“Lo veo a través de la clarividencia, a través las velas…. Visualizo la intención de la China de perjudicarla a Wanda en lo laboral y de desunir a la familia, es decir que las nenas tengan problemas con ella. El caballo es la energía, el hilo rojo tiene que ver con la China. Las perlas tienen que ver con el glamour de Wanda”, expresó la vidente, que justificó las stories con una frase contundente: “Es una buena manera de decirle a la otra persona que sabe lo que le hicieron”.

Video: América TV

“Hay que entender que hay un trabajo de amarre y por eso Mauro estuvo tan alterado”, dijo la médium, que aseguró que el futbolista “no conseguirá un club” en el futuro cercano. Asimismo, la mujer reveló que Wanda parece haber hecho un ritual para propiciar “el regreso de Mauro Icardi” al hogar familiar, una versión que coincide con lo que dijo Nora Colosimo el jueves en LAM.

Leé más:

Wanda Nara publicó una foto en corpiño transparente y salieron a tildarla de “grasa”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.