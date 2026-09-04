La guerra judicial y mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi tendrá este fin de semana un capítulo muy particular: Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, las abogadas que representan a cada una de las partes, se sentarán frente a frente en la mesa de Mirtha Legrand. El encuentro promete convertirse en uno de los momentos más comentados del programa.

Rosenfeld es la representante legal de Wanda Nara, mientras que Marcovecchio defiende los intereses de Mauro Icardi. En los últimos meses, ambas protagonizaron distintos cruces públicos y sostuvieron posiciones enfrentadas alrededor del conflicto entre la empresaria y el futbolista, por lo que su coincidencia en una misma mesa genera especial expectativa.

Foto: Instagram @lamesazaarg

De hecho, no será la primera vez que las letradas se encuentren cara a cara frente a una cámara. En marzo, Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio coincidieron en un evento y fueron entrevistadas en vivo por LAM, donde protagonizaron un divertido ida y vuelta cargado de chicanas. Aunque por momentos dejaron de lado sus diferencias e incluso se dieron un beso, también hubo espacio para los dardos y las advertencias entre ambas.

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Esta vez, además, tendrán como compañera de mesa a una periodista que conoce de cerca cada capítulo de la disputa: Karina Iavícoli. La panelista de LAM e Infama viene siguiendo activamente el enfrentamiento entre Wanda e Icardi y se convirtió en una de las voces que más información aportó sobre la conflictiva relación de la expareja.

De esta manera, el programa reunirá a dos protagonistas indirectas de la batalla legal entre Wanda e Icardi y a una periodista con experiencia en la cobertura del espectáculo que no duda en convertirse en la más picante de un segundo al otro cuando las circunstancias lo requieren.

Ana Rosenfeld, Elba Marcovecchio, Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: captura América TV y Instagram @wanda_nara)

Con este particular encuentro, Mirtha Legrand volverá a poner en su mesa a dos figuras que representan lados opuestos de una de las historias más mediáticas de los últimos tiempos. Ahora resta saber si Rosenfeld y Marcovecchio volverán a dejar las diferencias de lado, como ocurrió en aquel encuentro de marzo, o si esta vez habrá nuevos cruces, chicanas y declaraciones sobre la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

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