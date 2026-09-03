Esta semana, Maia Reficco vivió una noche agitada durante el estreno para invitados de la obra Los ojos del perro siberiano. En medio de rumores sobre una posible reconciliación con Franco Colapinto, la actriz y su hermano Joaquín tuvieron un fuerte cruce con la prensa que la esperaba en la entrada, y el hecho indignó a Yanina Latorre, que se despachó con todo.

Al finalizar la función, Maia salió acompañada por su hermano Joaquín Reficco, también actor y cantante. Ambos evitaron a los cronistas que buscaban respuestas sobre la relación de la actriz con Colapinto, y así el notero de Puro Show la siguió durante una cuadra.

Maia Reficco y Franco Colapinto Por: Captura Web

Mientras Maia solo sonreía en silencio, su hermano Joaquín tomó la palabra. “No quiere hablar…”, aclaró, y luego aprovechó para promocionar la obra y la serie Margarita en la que participa. El periodista insistió: “Solo quiero saber cómo está”, pero Joaquín reiteró que Maia no tenía ganas de responder y desvió la atención hacia sus proyectos profesionales.

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“Dos impresentables. A ver, estás de novia con Colapinto, reina. Te amigaste con Colapinto. Se la pasaron en el helicóptero, tomando mate, subiendo fotos, likeando, yendo a las carreras, yendo el otro día a comer, y toda la parafernalia. ¿Qué te cuesta parar y decirle ‘Estoy contenta, estoy bien’?”, arrancó Yanina.

“El otro día la madre de María Reficco me mandó un mensaje y me agradeció lo bien que hablaba de la hija. Hoy la madre de María Reficco me va a odiar, pero digo, señora, dígale a la chica que si está con Colapinto, pare dos minutos y diga ‘Estamos contentos o no estamos contentos’. ¿Cuál es el problema de hablar de la vida privada de un chico de 20 años?”, agregó la conductora.

“Y el hermano, otro pelotu#$%, abrazándola y sobando, porque aparte el notero, que es divino va a llegar a la casa diciendo ‘hoy corría dos pelot$#%$ por la calle que no sé ni quiénes son’. No sé cuál de los dos es más bol#$%, y la piba miraba para abajo con una capucha como si fuera Susana Giménez peleándose con Roviralta. ¡Por favor! ¡Dios mío!”, cerró Yanina, indignada con Maia y Joaquín Reficco.

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