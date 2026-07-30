Este jueves, Gustavo Méndez reveló en La mañana con Moria cuáles habrían sido los verdaderos motivos detrás de la ruptura de Franco Colapinto y Maia Reficco.

Según explicó el periodista, el vínculo entre el piloto de Alpine y la actriz atravesaba un momento de tensión desde hace algunas semanas, aunque ambos intentaron mantener el bajo perfil mientras él cumplía con sus compromisos deportivos.

Fran Colapinto y Maia Reficco (Foto: RS Fotos).

POR QUÉ SE SEPARARON FRANCO COLAPINTO Y MAIA REFICCO

Durante el programa de eltrece, el periodista recordó: "En marzo contamos que estaban de novios Franco Colapinto y Maia Reficco. Había sido la presentación oficial con familiares de un lado y del otro”, afirmó.

Entonces, reveló que hasta el Road Show de la Fórmula 1 en Buenos Aires, la pareja ya atravesaba algunas dificultades: “Hasta ese momento venía tensa la cuestión, pero ella se había ido a Madrid y había aplazado ciertos compromisos”, sostuvo.

Maia Reficco y Franco Colapinto durante uno de los Grandes Premios de Fórmula 1 que compartieron juntos. Por: Captura Web

Sin embargo, aclaró que los problemas no estaban relacionados con una falta de amor entre ellos: “No venía tenso por el cariño que se tenían ellos, sino por lo que hay alrededor de ellos. La familia y todo el entorno”.

LA PRESIÓN DE LA FÓRMULA 1 Y LAS CARRERAS DE AMBOS, ENTRE LOS PRINCIPALES MOTIVOS

Gustavo Méndez también aseguró que la exposición que implica competir en la máxima categoría del automovilismo habría tenido un fuerte impacto en la vida privada del piloto: “Todo lo que él haga en sus redes sociales y en su vida privada está supervisado por Alpine y por la Fórmula 1. La Fórmula 1 es como la monarquía, te miden hasta con quién salís”.

Mientras Colapinto continúa consolidándose en la Fórmula 1, Maia Reficco mantiene una intensa agenda internacional con nuevos proyectos actorales, entre ellos una película junto a Eva Longoria y otras producciones para Netflix.

Maia Reficco (Ry) in THE LAST SUNRISE Photo Credit: Lucia Faraig / Prime © Amazon Content Services LLC Por: Lucia Faraig/Prime | Lucia Faraig/Prime

“Ella fue aplazando muchos compromisos. Vive entre Nueva York y Madrid, pero ya no puede dejar su carrera para acompañarlo”, contó Méndez. En ese sentido, remarcó que la separación no habría estado motivada por una infidelidad. “No hay terceros en discordia. Es realmente por el calendario que tienen ellos, por las presiones y porque los dos están creciendo muchísimo en sus carreras”, aseguró.

Pese a las versiones de ruptura, Gustavo Méndez dejó abierta la posibilidad de una reconciliación. “Lo que me dijeron es que, atención, no es definitiva. Tal vez a fin de año o en unos próximos meses se vuelvan a encontrar”, reveló.

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