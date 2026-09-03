Tini Stoessel regresó a los escenarios con su Futtura World Tour 2026 en el Arena de Guadalajara, México, en lo que fue su primera aparición pública después del escándalo que involucra a su padre, Alejandro Stoessel, y el pedido de auditoría. La presentación, que se realizó ante una multitud a pesar de las intensas lluvias, estuvo marcada por momentos de emoción y gestos que no pasaron desapercibidos.

Más allá del despliegue artístico, la cantante dedicó palabras emotivas a Rodrigo De Paul, presente en el show, y a su equipo y amigos. Sin embargo, la comunicación de Tini fue mucho más allá de lo verbal: un especialista en lenguaje corporal, Daniel Zazzini, analizó sus movimientos y detectó señales de angustia y contención emocional durante la noche.

Foto: captura América TV

Según explicó Zazzini en PrimiciasYa, la artista mostró movimientos involuntarios que reflejaron su estado anímico. “El primer detalle es que se empieza a morder la boca por dentro y a comprimir los labios para no llorar. Lo que hace es decirle al cerebro: ‘Hacé cualquier cosa menos llorar’. Con la pose de autoridad, trata de controlar la emoción”, detalló el especialista.

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Además, Zazzini señaló que en los ojos de Tini “se unen las cejas hacia arriba, que es la expresión de la angustia, de manual, y la corta cuando empieza a morderse”. El experto también puso el foco en la actitud de la cantante al agradecer a su equipo, remarcando que “la apariencia es lo que más comunica. Un desafío claro a su entorno”. Según su análisis, Tini mostró sinceridad en sus gestos al agradecer, repitiendo el movimiento cada vez que lo hacía.

Otro aspecto que llamó la atención fue el cambio en el tono de voz: “Al principio, dice ‘me emocioné’ con una voz más finita de la que tiene ella y, cuando empieza a decir el discurso, la hace más gruesa”, explicó Zazzini, interpretando esto como una señal de seguridad creciente a medida que avanzaba el show.

Tini Stoessel se quebró en su show en México (captura de eltrece)

La vuelta de Tini a los escenarios no solo estuvo marcada por su performance, sino también por un detalle que generó debate entre sus seguidores. En el repertorio del show de Guadalajara, la cantante decidió dejar afuera dos canciones muy significativas: “Pa” y “Ángel”, ambas vinculadas directamente a su padre, Alejandro Stoessel.

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